Arrow Electronics distribuisce Tenable

Amplia così il portfolio sicurezza nell’area EMEA

Arrow Electronics amplia il proprio portafoglio per la sicurezza con Tenable, azienda specializzata nel comparto della cyber exposure. Distribuirà le sue soluzioni per la cybersecurity nell’area EMEA.

Nel 2017 Tenable ha introdotto sul mercato Tenable.io, la prima piattaforma di cyber exposure che permette la visibilità dei vari asset su qualsiasi piattaforma informatica, inclusi i contesti cloud pubblici e le applicazioni appositamente sviluppate per la gestione delle vulnerabilità, i container security e la scansione delle applicazioni web. Già con Nessus, la soluzione più diffusa al mondo in ambito di vulnerability assesment, Tenable aveva contribuito alla definizione del mercato di vulnerability management. Oggi, l’azienda mette a disposizione una consolidata esperienza nella gestione di asset, reti e vulnerabilità per creare soluzioni innovative, che consentano alle organizzazioni di misurare e gestire i rischi cyber generati anche dagli attacchi più moderni.

“Le nuove architetture e le tecnologie sempre connesse basate su cloud e IoT, espongono le aziende ad una miriade di nuovi rischi in ambito sicurezza – afferma Nick Bannister, Senior Director e Head of Networking and Security EMEA di Arrow -. Tenable è un grande esempio tra i nuovi e dirompenti player nel settore sicurezza, che affronta le sfide dell’attuale mondo connesso con approcci e metodologie complete basate su visibilità totale e analisi approfondite dei dati”.

"La digital transformation ci ha portato ad avere ambienti di elaborazione evoluti, coinvolgendo nuove tecnologie quali, ad esempio, cloud, IoT, container ed applicazioni web che incrementano efficienza ed agilità. Al contempo, però, hanno ampliato le possibilità di attacchi informatici, rendendoli peraltro possibili su base quotidiana – ha dichiarato David Cummins, Vice Presidente Vendite EMEA di Tenable -. La partnership con Arrow è volta a garantire la nostra abilità nell’offrire soluzioni innovative di cyber-exposure ai clienti che condividiamo in tutta l'area EMEA, aiutandoli a misurare, gestire e ridurre il loro rischio cyber.”