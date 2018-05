Riparte il Wildix Cloud Program for Reseller

L’UCC in cloud di Wildix torna a farsi roadshow con sei nuove tappe che, dal 19 al 28 giugno spazieranno da Milano a Napoli

Riparte il prossimo 19 giugno a Milano il Wildix Cloud Program for Reseller pensato dallo specialista italiano in soluzioni di Unified Communications e prodotti VoIP dopo le oltre 80 nuove partnership siglate lo scorso anno con il precedente roadshow.

Come nel 2017, le aziende It interessate ad ampliare il business attraverso la vendita di UC&C in cloud potranno partecipare agli eventi itineranti per conoscere tutti i plus dell’offerta Wildix.

Per gli aderenti al programma non sono, infatti, previsti obblighi di durata e presenza (tutta la documentazione è disponibile online in video e testo), fee di ingresso o canoni di assistenza.

E non sono previsti costi neanche le nuove release: Wildix si occupa di aggiornare continuamente il prodotto, e lo fa completamente a sue spese per offrire un sistema di comunicazione sempre stabile e all’avanguardia.

Il programma pone al centro della sua offerta tutte le funzionalità di Unified Communications & Collaboration disponibili su browser: una soluzione Full IP che include un unico softphone WebRTC browser-based per chiamate audio e video.

WebRTC è una tecnologia supportata che permette agli standard aperti dei browser di comunicare tra di loro e scambiare audio, video e perfino file usando una semplice API basata su Javascript.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Cristiano Bellumat, direttore commerciale di Wildix: «Per noi il Cloud è una tecnologia importante per creare opportunità di business. E l’atteggiamento che notiamo nei partner è di valutazione molto accurata e di adozione in funzione delle necessità dei clienti finali. Oggi questo è un tema che è di forte attenzione per Wildix, che dal punto di vista tecnologico si ritiene più che pronta, come attestano le centinaia di clienti già attivi. Il modello SaaS offre una soluzione software completa che puoi acquistare con pagamento in base al consumo da un provider di servizi cloud. Il modello consente dunque alle imprese di essere rapidamente operative con un’app con costi iniziali minimi».

Le date del nuovo Wildix Cloud Program 2018 sono:

Milano – 19 giugno 2018

Bologna – 20 giugno 2018

Padova – 21 giugno 2018

Napoli – 26 giugno 2018

Roma – 27 giugno 2018

Civitanova Marche – 28 giugno 2018

Per registrarvi cliccate QUI.