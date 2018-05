Router più sicuri

La soluzione router WiFi per la sicurezza delle case connesse di F-Secure è ora disponibile come versione software per gli Operatori e i produttori di router

Il numero di dispositivi Internet of Things (IoT) oggi supera il numero di persone presenti sulla terra. Ma molti di questi dispositivi, se non la maggior parte, non presentano le capacità minime di protezione della privacy e della sicurezza. F-Secure intende proteggere miliardi di dispositivi connessi a Internet offrendo il suo prodotto F-Secure SENSE direttamente ai produttori di router e agli Operatori come software nella sua soluzione Connected Home Security.

Connected Home Security di F-Secure integra funzionalità di sicurezza di rete e nel cloud, sicurezza router e protezione dell’endpoint in un’unica “esperienza” per gli utenti finali. Sfrutta le capacità di F-Secure SENSE – il router WiFi sicuro – per la protezione contro malware, phishing e tracciamento online, e protegge i dispositivi smart contro gli attacchi informatici. F-Secure già da circa un anno sta offrendo il proprio router SENSE e sta rispondendo alla richiesta dei produttori di router e degli Operatori fornendo il solo software di SENSE – come kit di sviluppo software (SDK) – nella sua soluzione Connected Home Security.

La soluzione Connected Home Security di F-Secure permette ai produttori di router e agli Operatori di integrare SENSE SDK nei loro stessi router, offrendo le funzionalità di sicurezza di SENSE in modo semplice e veloce a una larga base di utenti. L’offerta può anche includere la sicurezza per l’endpoint e le altre soluzioni così che gli Operatori possano personalizzare i loro servizi con funzionalità aggiuntive come Regole per la Famiglia, che permette ai genitori di stabilire confini online sicuri per i propri figli.

“Ogni giorno vengono messi online un numero infinito di nuovi dispositivi connessi e gli operatori e i produttori di router hanno un’incredibile opportunità di aiutare a proteggere quei dispositivi – ha dichiarato Antero Norkio, Vice President of Product Management di F-Secure -. Per far sì che i nostri partner possano cogliere questa opportunità, abbiamo progettato la soluzione Connected Home Security. Non solo supportiamo i nostri partner integrando le funzionalità di SENSE con i loro router, ma offriamo anche un’esperienza utente facile che coniuga sicurezza del router e protezione degli utenti in movimento con i nostri prodotti per la protezione dell’endpoint”.

L'offerta Connected Home Security di F-Secure può anche includere valutazioni di sicurezza di componenti software o hardware di un Operatore o di un produttore di router.