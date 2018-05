H4O, al via un hackathon per la salute degli occhi

Iscrizioni aperte al Progetto H4O che si concluderà il secondo week end di ottobre presso la Fabbrica del Vapore di Milano

Si chiama H4O – Hackathon for Ophthalmology il percorso messo a punto per la prima volta in ambito oftalmologico con l’obiettivo di sviluppare progetti atti a migliorare la qualità della vita di persone ipovedenti e non vedenti.

L’hackathon, promosso dalla Società Oftalmologica Italiana (SOI), dalla Fondazione Cottino e da Novartis intende porre l’attenzione sull’ipovisione, condizione in costante crescita in Italia e nel mondo.

Per iscriversi partecipando alle varie fasi e all’Hackathon finale, che si concluderà il il week end del 12-14 ottobre presso la Fabbrica del Vapore di Milano, è possibile consultare il sito www.h4omilano.it o inviare direttamente una mail all’indirizzo iscrizioni@h4o-milano.it. La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi.

L’iniziativa nel dettaglio

H4O – Hackathon for Ophthalmology parte dall’identificazione di necessità e bisogni attraverso osservazioni etnografiche e raccolta di dati all’interno di ospedali e centri di cura per l’ipovisione e la cecità con il coinvolgimento di medici, pazienti, familiari e operatori sanitari.

H4O sarà presente al Congresso Nazionale SOI con il Design Thinking Lab, un laboratorio che coinvolgerà attivamente i partecipanti all’evento per identificare le priorità delle differenti patologie oftalmologiche. Il percorso sicon l’Hackathon finale, una maratona ideativa che culminerà nella presentazione e produzione di soluzioni reali prototipate con supporti digitali e dimensioni tecnologiche realmente applicabili, per rispondere ai bisogni e alle problematiche emerse durante la fase osservativa e terminerà con la proclamazione dei vincitori.

Il progetto è realizzato con la collaborazione dell’Università Milano Bicocca, del Polihub-Politecnico di Milano, ITIA-CNR, e il perfoming partner Sege. Tappa fondamentale del percorso è l’analisi e l’elaborazione dei dati condotta da studenti di diverse facoltà e dipartimenti, dell’Università degli Studi Bicocca, del Politecnico di Milano e di altri atenei. Per gli studenti è un percorso che permette di accrescere le loro capacità confrontandosi in un contesto multidisciplinare e che permette di acquisire le competenze trasversali molto spendibili nel mondo del lavoro attuale.