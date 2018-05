Ricoh a Fespa 2018: versatilità e qualità sotto i riflettori

In uno stand dai colori vivaci ispirato al mondo della giungla, Ricoh mostrerà ai visitatori di Fespa (Messe Berlin, 15-18 maggio 2018) applicazioni innovative realizzate su un’ampia gamma di materiali

Pannelli, banner, t-shirt personalizzate, cappelli e borse: sono solo alcune delle applicazioni che i visitatori di Fespa 2018 (Messe Berlin, 15-18 maggio 2018) troveranno allo stand Ricoh (Padiglione 3.1, stand A50).

Ricoh vuole ispirare i visitatori con applicazioni reali nell’ambito del Sign & Display e del mondo della decorazione. Presso lo stand verrà allestito un corner realizzato insieme a Bianchi, storica azienda italiana produttrice di biciclette. Tutto il materiale verrà prodotto con tecnologie Ricoh, in particolare:

Totem rigidi, sagome di biciclette e pannelli 2m x 1m e 3m x 2m, tutti su forex da 5mm, oltre a dettagli di biciclette in plexiglas trasparente da 500mm x 350mm per 4mm di spessore, realizzati mediante Ricoh Pro T7210, soluzione flatbed UV per l’Industrial Decoration

Roll up e banner in PVC, bandiere in tessuto e adesivi in vinile prodotti con la soluzione grande formato Ricoh Pro L4160 latex

Cappelli, t-shirt e borse stampate con Ricoh Ri 100 e Ricoh Ri 6000 Direct to Garment

Il resto dello stand sarà decorato secondo il tema della giungla, un ambiente vivace e dai colori brillanti che mostra i particolari risultati che si possono ottenere mediante le tecnologie Ricoh. Tra le applicazioni non passeranno inosservati gli espositori realizzati con Ricoh Pro T7210 su Falcon Board da 10 mm. La versatilità di questo sistema di stampa verrà messa in evidenza anche da pannelli grafici a parete in truciolato rivestiti da melammina.

Applicazioni stampate su supporti quali vetro, legno, piastrelle e alluminio si alterneranno a campioni di imballaggio in cartone. Il mix creativo sarà ulteriormente arricchito da chitarre in forex, realizzate con la soluzione Pro T7210, da banner in PVC stampati con Ricoh Pro L4160, oltre che da t-shirt, felpe, borse e cappelli ispirati alla giungla e prodotti con i sistemi Ricoh Ri 100, Ri 3000 e Ri 6000 Direct to Garment.

“Con questa giungla di colori e applicazioni vogliamo aiutare i fornitori di servizi di stampa ad ampliare il business – commenta Graham Kennedy, Head of Commercial Inkjet Business, Commercial and Industrial Printing Group, Ricoh Europe – . Il nostro portfolio di soluzioni in costante espansione offre elevata qualità nella realizzazione di applicazioni innovative che possono aumentare la redditività”.