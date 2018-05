La tecnologia IP protagonista il 15 maggio a Milano

Una giornata organizzata da VoipVoice, 3CX, Yealink e Asit

VoipVoice, provider Voip business oriented, organizza in collaborazione con 3CX, Yealink e Asit una giornata di approfondimento per imparare a conoscere questi tre importanti brand di tecnologia IP. La giornata rappresenta anche un’occasione per incontrare vecchi e nuovi partner e scoprire le novità dei servizi VoipVoice.

L’appuntamento è fissato per martedì 15 maggio 2018 presso Cosmohotel Torri, in via Torri Bianche 4 a Vimercate, in provincia di Monza.

Per iscriversi all’evento è necessario iscriversi sulla pagina ufficiale dell'evento.