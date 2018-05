Avnet Abacus è Distributor of the Year per Molex

Premiato il contributo dato dalla società alla crescita delle vendite nella Regione

Avnet Abacus, distributore di prodotti d'interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e business unit regionale di Avnet, ha ricevuto tre premi alla distribuzione, assegnati da Molex, fornitore globale di soluzioni di interconnessione.

Per il secondo anno consecutivo, Molex ha nominato Avnet Abacus EMEA Distributor of the Year. I premi di quest'anno, a riconoscimento dei risultati conseguiti nel 2017, hanno visto Avnet Abacus primeggiare anche in due categorie aggiuntive: Distributore dell'anno per il Nord Europa (team UK) e Distributore dell'anno per l'area Francia, Benelux e Sud Africa (team Benelux).

Avnet Abacus è stata selezionata come collaboratore di spicco del canale distributivo, eccellendo in aspetti quali coinvolgimento e dialogo con il mercato, costanza nella crescita anno dopo anno e tasso di conversione dei progetti.

"Ancora una volta, il nostro stretto rapporto di collaborazione con Molex ha garantito dei benefici a tutta la catena di approvvigionamento, coprendo molti mercati – ha dichiarato Alan Jermyn, Vicepresidente Marketing di Avnet Abacus -. Questi riconoscimenti rappresentano un successo condiviso e siamo particolarmente entusiasti del fatto che quest'anno siano stati individualmente premiati anche i contributi dei nostri team nel Regno Unito e in Benelux, in aggiunta al riconoscimento come Distributor of the Year EMEA".

Avnet Abacus è un distributore autorizzato per l’Europa delle avanzate soluzioni di interconnessione e commutazione Molex.