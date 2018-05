Ermetris rivoluziona la connessione nel trasporto ferroviario

È italiana la nuova cornetta che permette di comunicare anche in caso di guasti al server centrale

Ermetris, azienda goriziana specializzata in soluzioni innovative per il settore ferroviario ha lanciato sul mercato una cornetta smart all in one, una soluzione che apre una nuova frontiera nella gestione della comunicazione sui treni.

Sviluppata per assicurare una connessione costante sui convogli ferroviari, per resilienza e facilità di utilizzo, il dispositivo promette di essere applicabile anche sui tram e persino sugli autobus.

Il problema maggiore della comunicazione sui treni è, infatti, dovuto al guasto del server del computer di bordo in cui solitamente risiede il SIP server. Ma la comunicazione su un convoglio è importantissima: in caso di guasti, emergenze o imprevisti i macchinisti devono poter comunicare prontamente sia tra loro sia con la centrale operativa e, nel caso, dover comunicare anche con i passeggeri.

I passaggi di informazioni sono oggi affidati a delle particolari cornette (normalmente una ogni vagone) collegate al computer di bordo. Ermetris ha superato il nodo centrale rendendo autonome le singole cornette facendole diventare “smart”.

Nello specifico, ogni apparecchio è stato dotato di un SIP client e server automatico e autoapprendente che lo rende così autonomo e indipendente. È come se ogni cornetta fosse un server a sé stante: collegato in rete con gli altri dispositivi, ma pronto a intervenire in caso di guasto di una delle altre cornette.

A loro volta, le cornette smart sono collegate con il sistema di alert del treno. Ogni treno è infatti dotato di un pedale che il macchinista può schiacciare quanto registra un’emergenza. E attraverso quel pedale avvia una comunicazione diretta con la centrale. La cornetta smart, a sua volta collegata a questo strumento, in caso di problemi attiva automaticamente un microfono che consente alla centrale di sentire direttamente cosa sta avvenendo in cabina di comando.

Il vantaggi non sono solamente in termine di efficacia ed efficienza, ma anche di costi. Con l’eliminazione del computer di bordo, sostituito dalle singole cornette smart, si dimezza la spesa.