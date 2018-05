Datwyler con Attiva Evolution per il Networking del futuro

La multinazionale svizzera prenderà parte alle tre tappe del roadshow promosso a Milano, Roma e Mestre dalla divisione B2B di Attiva

Ci sarà anche Datwyler tra i protagonisti di “Attiva Evolution|be the change (on the road 2018)”, il roadshow promosso dalla divisione B2B di Attiva.

Strutturato in tre tappe, che si svolgeranno a Milano (il 22 maggio), a Roma (il 5 giugno) e a Mestre (il 12 giugno), l’evento vedrà i rappresentanti dei più importanti brand distribuiti da Attiva Evolution affrontare il dibattito sulle moderne infrastrutture.

Tra loro la multinazionale svizzera che produce tecnologie passive di ultima generazione per il mondo del networking che, con il suo Area Manager Italy, Luca Dalla Grana, interverrà durante la tavola rotonda “L’infrastruttura che vorrei” portando la propria testimonianza ed esperienza sulle sfide che le aziende italiane devono affrontare oggi per avere infrastrutture efficienti, flessibili, scalabili e a prova di futuro.

La serie di appuntamenti gratuiti “Attiva Evolution|be the change (on the road 2018)” sono volti a creare non una semplice vetrina sulle tecnologie all’avanguardia, ma un dinamico momento di confronto e di dibattito sui temi attuali dell’IT. Un appuntamento sul territorio da non perdere per il canale chiamato ad accompagnare le aziende in un percorso di digital transformation.