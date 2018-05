La stampa digitale di Xerox è da effetto speciale

La nuova stampante di produzione Xerox Iridesse Production Press crea straordinari effetti speciali CMYK, iridescenti e ricchi effetti metallizzati

Rappresenta una novità assoluta nel settore del printing la nuova stampante di produzione Xerox Iridesse Production Press annunciata da Xerox per offrire agli stampatori un immediato vantaggio competitivo nel mercato in continua crescita della stampa digitale.

Dotata di sei stazioni di colore ad alta velocità, la nuova nata combina la stampa a quattro colori con un massimo di due inchiostri secchi speciali in un unico passaggio di stampa ed è l’unica stampante digitale in grado di stampare inchiostro secco metallizzato oro o argento, CMYK e inchiostro secco trasparente in un solo passaggio, grazie a nuove potenti funzionalità di gestione del colore e di automazione.

In questo modo, Iridesse elimina le stampanti e i processi multipli normalmente richiesti per la stampa delle decorazioni, aumentando la capacità e i profitti per i clienti. Secondo Keypoint Intelligence-InfoTrends, migliorare la stampa digitale può dare un rapido ritorno sull’investimento poiché i margini di profitto degli stampatori su questo tipo di decorazioni può andare dal 50 al 400%.

Con due stazioni di stampa in linea per inchiostri secchi speciali, i clienti possono creare applicazioni remunerative con colori spot, gradienti metallizzati e metallizzati misti, e miglioramenti speciali. Gli inchiostri metallizzati secchi oro e argento possono essere utilizzati da soli o stratificati sotto o sopra colori CMYK per creare palette iridescenti uniche. Uno strato di inchiostro secco trasparente può essere aggiunto per un tocco extra a livello di dimensione o texture.

No designer, no problem

I flussi di lavoro preconfigurati di Xerox FreeFlow Core consentono agli stampatori di trasformare automaticamente e in modo selettivo il testo e la grafica per stampare in oro e argento senza modificare il documento di origine. Questo permette di migliorare le applicazioni esistenti in modo semplice, con decorazioni di alto valore.

A velocità fino a 120 pagine al minuto, la stampante può gestire supporti da 52 a 400 gr/m2 di peso.

Tra le caratteristiche aggiuntive della stampante:

il Toner High Definition Emulsion Aggregate (HD EA) è caratterizzato da una dimensione delle particelle ottimale, per offrire in modo più uniforme minor lucidità, colori delicati e dettagli sottili.

Xerox EX-P 6 Print Server by Fiery consente agli utenti di creare flussi di lavoro personalizzati per applicazioni metallizzate con funzionalità RIP e strumenti di gestione del colore avanzati.

Le opzioni Dual Advanced High Capacity Feeders, Bypass e Inserter permettono ai clienti di gestire fino a 8 diversi supporti in un singolo lavoro, o di portare a termine cicli produttivi con un totale di 12.500 fogli.

Una varietà di opzioni di finitura sono disponibili, tra cui la nuova Xerox Crease e Two-sided Trimmer, che crea una piegatura resistente e dà agli opuscoli una finitura di elevata qualità se utilizzata insieme a Xerox Production Ready Booklet Maker Finisher e ai moduli Xerox SquareFold Trimmer.