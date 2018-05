C’è anche Syneto nel roadshow di Attiva Evolution

Come Datwyler, anche Syneto sarà tra i protagonisti del roadshow organizzato sul territorio dalla divisione a valore di Attiva

Come Datwyler prima di lei, anche Syneto ha annunciato la sua partecipazione in qualità di partner ad “Attiva Evolution | be the change (on the road 2018)”, prima edizione del roadshow organizzato dalla divisione B2B di Attiva, che partirà da Milano martedì 22 maggio, per proseguire poi con le tappe di Roma, martedì 5 giugno, e Mestre, martedì 12 giugno.

Come sottolineato in una nota alla stampa Vadim Comanescu, CEO della società che propone una soluzione all-in-one che combina l’agilità e la convenienza del cloud pubblico con la sicurezza in loco e le prestazioni del cloud privato: «Oggi le società devono fare i conti con un cambiamento incessante, in cui la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. I sistemi di protezione e sicurezza dei dati devono essere allineati a questa nuova condizione. Per questo motivo la partnership con Attiva Evolution è per noi molto importante, perché ci ha permesso di essere al fianco delle aziende per offrire loro le nostre soluzioni innovative e aiutarle così ad essere pronte ad affrontare la sfida».

Un appuntamento importante per i professionisti IT, per confrontarsi sulle principali tematiche e sui nuovi scenari del settore. Nel dibattito dal titolo “L’infrastruttura che vorrei”, Vadim Comanescu parteciperà come relatore, per portare il suo know-how ed esporre il punto di vista di Syneto sulle soluzioni di cui le aziende dovrebbero servirsi per non trovarsi impreparate alla trasformazione digitale in atto, che comporta necessariamente l’adozione di infrastrutture moderne, efficienti e sicure.

Per registrarsi agli eventi in forma gratuita cliccate QUI