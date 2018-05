47Deck nominata Adobe Experience Cloud Partner dell’anno per il Sud Europa

Il riconoscimento durante l’Adobe Summit 2018 di Londra

È stato assegnato a 47Deck il premio di Adobe Experience Cloud Partner 2018 per il Sud Europa. Consegnato nel corso del Partner Day dell’Adobe Summit che si è da poco concluso a Londra, il riconoscimento giunge a coronamento del proficuo rapporto di collaborazione che già da qualche anno lega Adobe alla società di servizi emiliana.

In occasione della conferenza sul digital marketing, anche quest’anno la famosa software house di San Jose ha infatti celebrato i Partner EMEA che si sono distinti nel promuovere il successo e l’innovazione dei propri clienti tramite l’utilizzo delle soluzioni Adobe di Digital Experience.

Nella partnership con Adobe e nella forte specializzazione nelle soluzioni Adobe per il marketing digitale, 47Deck individua uno degli assi portanti del proprio business, attività focalizzata sullo sviluppo dei processi di digitalizzazione delle imprese a tutti i livelli, dalla gestione documentale, al web conferencing, all’ecommerce, all’e-learning, al digital marketing.

Dotata di un team certificato e in possesso delle migliori pratiche legate all’utilizzo di tecnologie come Adobe Experience Manager (Forms e Sites), Adobe Campaign, Adobe Target e Adobe Analytics, 47Deck ha portato avanti con la società californiana numerosi progetti di implementazione e assistenza applicativa per aziende di diversi settori, tra cui Utilities, Fashion, Automotive, Pubblica Amministrazione.