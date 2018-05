OKI porta a FESPA 2018 i vantaggi della stampa con colori speciali

Fino al 18 maggio, OKI sarà impegnata a esibire il proprio portfolio di stampanti “Print for Profit” come Gold Sponsor di FESPA 2018

Portare tutti i vantaggi della stampa con colori speciali. È questo l'obiettivo di OKI Europe, presente a FESPA 2018 come Gold Sponsor di una manifestazione in cui la divisione di OKI Data Corporation intende dimostrare i plus delle sue esclusive stampanti della Serie Pro.

Il portfolio di stampanti di questa rivoluzionaria serie include, infatti, le premiate stampanti con toner bianco, le stampanti a 5 colori e le stampanti dotate del luminoso toner neon.

Fin dal suo esordio, il portfolio di OKI Serie Pro ha offerto alle aziende di stampa di ogni dimensione la flessibilità di poter stampare sia con colori pieni e vibranti che in bianco, su un’impareggiabile varietà di media, tra cui carta colorata, pellicole trasparenti e supporti transfer. Questi ultimi possono essere utilizzati per creare e stampare grafiche da utilizzare su quasi ogni tipo di materiale, inclusi i tessuti naturali, la ceramica, il legno, il metallo, il vetro e molti altri.

Un’alternativa conveniente alla stampa diretta su tessuto

Questa possibilità applicativa è molto interessante per chi desidera un’alternativa conveniente alla stampa diretta su tessuto, poiché consente di stampare con costi di avviamento molto bassi e un ROI molto veloce e risulta essere un sistema infinitamente più flessibile, applicabile sia ai tessuti naturali che a quelli sintetici. La Serie Pro apre le porte alla personalizzazione di un ampio range di prodotti, anche per produzioni di pezzi unici ma senza dover sostenere i costosi set-up o i tempi lunghi dei processi di stampa tradizionali. Inoltre, la capacità di stampare il bianco sui colori dischiude in maniera decisa il potenziale creativo per il mercato del “print for profit”.

L’intera gamma di innovative soluzioni di stampa di OKI Europe, dalle etichette ai manifesti, sarà mostrata allo stand 3.1 – A22, per consentire alle aziende di ogni dimensione di provarla e apprendere come poter raggiungere nuovi clienti e nuovi flussi di guadagno.