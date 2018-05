Canon porta nuove opportunità creative al FESPA di Berlino

In Fiera fino al 18 maggio, lo specialista nella stampa, si concentra nell’offerta per Print service provider e Managed service provider

Presso la Messe Berlin, al Padiglione 3 – Stand A40/B40, Canon sta dando il meglio di sé portando a FESPA 2018 servizi di stampa in grado di diversificare il portafoglio di applicazioni e di potenziare la produttività di PSP ed MSP.

Dalla produzione digitale di grande formato affrontata con la stampante roll-to-roll ad alta velocità Océ Colorado 1640, lanciata a FESPA 2017 e dotata di tecnologia Canon UVgel, alla stampante Océ Arizona 6170 XTS con la tecnologia robotica integrata dal partner Rolan Robotics, l’obiettivo si conferma una produzione di packaging di alta qualità.

Inoltre, per i clienti che desiderano incrementare la produttività della stampa tecnica di grande formato, come disegni CAD e mappe GIS, la nuova Océ ColorWave 9000 garantisce velocità costanti fino a 11,5 pagine A0 o 16 pagine A1 al minuto, ed è progettata per lavorare in combinazione con una serie di soluzioni dedicate alla gestione dei flussi di lavoro, in modo da ottimizzare l’efficienza del processo.

Infine, la stampante fotografica di produzione inkjet DreamLabo 5000 stamperà a colori in un unico passaggio, con fronte-retro automatico, per la produzione ad alta velocità di libri fotografici di elevata qualità.

Un unico diktat: liberare la creatività

A FESPA 2018 Canon condividerà nuove soluzioni pensate per aiutare i clienti a entrare in nuovi mercati, ampliando la loro offerta di prodotti.

I riflettori saranno puntati sul lancio della nuova soluzione di stampa Océ Touchstone, che lavora con le stampanti piane della serie Océ Arizona 1200 e 2200 per produrre effetti di grande impatto, come la goffratura ed effetti bi-dimensionali delle superfici, per il settore della decorazione d’interni, del packaging e del POS.

I visitatori scopriranno, inoltre, la versatilità della stampante roll-to-roll Océ Colorado 1640, ideale per un’ampia gamma di applicazioni, oltre a Océ ColorWave 700 che stampa su supporti patinati e non per la realizzazione di una serie di prodotti, dai poster ai banner fino alla carta da parati.

Le stampanti imagePROGRAF PRO-4000 e TX4000 saranno in funzione durante l’evento e produrranno stampe fotografiche e fine art, oltre a POS e poster. Sarà anche mostrato un nuovo supporto Canon resistente all’acqua, particolarmente adatto per l’esposizione esterna.

A sua volta, la stampante imagePRESS C750 sarà impegnata nella produzione di confezioni regalo personalizzate e cartoni pieghevoli, a cui si aggiungerà la creazione di materiale promozionale su banner, per mostrare le opportunità di sviluppo del business nel settore della stampa promozionale.

Questo ampio spettro di applicazioni stampate digitalmente che include décor, grafica, materiale promozionale e packaging è racchiuso nella campagna di lancio integrata per il brand di bellezza “Elemental”. Un progetto concepito da Canon per dimostrare come i PSP possano collaborare con i proprietari di brand e i professionisti creativi per realizzare campagne di marketing in grado di creare un’esperienza immersiva nel retail, incrementando il coinvolgimento del cliente e stimolare l’acquisto.

Infine, grazie al software di gestione del flusso di lavoro e del web-to-print PRISMAdirect, Canon mostrerà come i rivenditori e i consumatori possono interagire con il brand e come la produzione di materiali stampati possa essere automatizzata utilizzando una serie di tecnologie di output.