MicroStrategy rilascia tre nuovi gateway per Microsoft Azure

I connettori per Microsoft Azure HDInsight, Azure SQL Data Warehouse e Azure Cosmos DB sono ora disponibili per i clienti MicroStrategy

MicroStrategy, fornitore di enterprise analytics e applicazioni mobile, ha reso disponibili tre nuovi gateway per MicroStrategy 10.11 che permetteranno agli utenti MicroStrategy di visualizzare, analizzare e distribuire facilmente i dati utilizzando Microsoft Azure. Realizzati in collaborazione con Microsoft, questi tre gateway permettono l’integrazione della piattaforma MicroStrategy 10 con i servizi dati e di analisi di Azure. I nuovi gateway per Microsoft Azure si aggiungono alle integrazioni esistenti tra MicroStrategy e le soluzioni Microsoft, che includono Azure IoT, Machine Learning e Power BI.

I tre nuovi gateway ottimizzati per i servizi Microsoft Azure includono Azure HDInsight, SQL Data Warehouse, e Cosmos DB. Con MicroStrategy 10.11, questi connettori sono disponibili out-of-the-box su MicroStrategy Web™ e MicroStrategy Desktop™ per Windows.

Microsoft Azure HDInsight: Azure HDInsight è un servizio cloud fully-managed che rende facile, veloce ed economico elaborare grandi quantità di dati. Il connettore di MicroStrategy abilita i workflow basati su MicroStrategy Web e MicroStrategy Desktop per Azure HDInsight tramite MicroStrategy ODBC Driver for Hive.

Microsoft Azure SQL Data Warehouse: Azure SQL Data Warehouse è un EDW (Enterprise Data Warehouse) basato su cloud che sfrutta la tecnologia Massively Parallel Processing (MPP) per eseguire rapidamente query complesse su petabyte di dati. Il connettore di MicroStrategy abilita i workflowbasati su MicroStrategy Web e MicroStrategy Desktop e migliora Relational Engine con il supporto per Azure SQL Data Warehouse.

Microsoft Azure Cosmos DB: Azure Cosmos DB è un database multi-model distribuito globalmente che consente agli utenti di gestire i dati su scala mondiale. Il connettore di MicroStrategy consente l’attivazione dei workflow basati su MicroStrategy Web e MicroStrategy Desktop e migliora il Relational Engine con il supporto per Azure Cosmos DB.

Sfruttare i connettori per Microsoft Azure scaricando MicroStrategy Desktop

Le aziende possono accedere, preparare, visualizzare e condividere dati da fonti Microsoft Azure sfruttando MicroStrategy Web o MicroStrategy Desktop (per Windows). I clienti che non hanno l’ultima versione di MicroStrategy possono scaricare i connettori e seguire le istruzioni su come installare i connettori per Azure HDInsight, Azure SQL Data Warehouse, e Azure Cosmos DB o scaricare MicroStrategy Desktop gratuitamente.