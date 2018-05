L’offerta per la sicurezza di Panasonic a Exposecurity 2018

Al via la Fiera Adriatica della Sicurezza

Panasonic (stand 81) mostrerà alla seconda edizione della Fiera Adriatica sulla Sicurezza, in programma il 18 e 19 maggio a Pescara, le soluzioni più all’avanguardia nella gamma professionale di videosorveglianza, applicate a reali contesti di applicazione.

Exposecurity è l’evento di riferimento del Centro Sud Italia per l’intera filiera della sicurezza, per la quale è occasione annuale per un aggiornamento sulle nuove tecnologie e sui prodotti più all’avanguardia sul mercato e per assistere a dimostrazioni e cogliere utili spunti di approfondimento, partecipando a workshop tenuti da esperti del settore.

Protagonisti dello stand Panasonic i Face Server; le nuove telecamere di rete 360° con risoluzione 5 e 9 MP, capaci di riprodurre immagini video dettagliate e a bassissima distorsione, e le telecamere True 4K. Verranno esposte poi le nuove i-PRO Extreme, con la nuova Dome VW S6131, che si distingue per capacità di compressione immagini e riduzione del volume di dati. Grazie allo standard di compressione H.265 e al supporto della tecnologia Smart Coding, le nuove telecamere rappresentano la soluzione ideale per molti settori di mercato, dal retail, al bancario, alla logistica e alla pubblica sicurezza in aree urbane.

Tra le tecnologie Panasonic riflettori puntati, inoltre, su Riconoscimento Facciale, People Counting e MOR (Moving Object Removal), funzionalità avanzate che, incluse nelle nuove telecamere della gamma, abilitano aziende e istituzioni moderne al massimo livello di protezione e sicurezza, ad oggi raggiungibile con i sistemi di videosorveglianza.