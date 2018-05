Il programma Managed Service Provider di Kaspersky supera i mille affiliati

Il vincitore del Partner Award numero 1.000 di Kaspersky Lab è andato a QNS, realtà dei Paesi Bassi, a conferma che i partner più attivi sono in Europa

Numeri da record per il Partner Program Managed Service Provider di Kaspersky Lab che, in un solo anno di vita, ha raggiunto i 1.000 affiliati.

I Managed Service Provider (MSP) più attivi di Kaspersky Lab sono in Europa (il 95%); qui aziende del Benelux (Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, con il 34%), della Francia (con il 28%) e dei Paesi scandinavi (con il 16%) sono all’avanguardia nella regione.

Un sondaggio condotto da Kaspersky Lab nel 2017 mostra come la maggioranza (51%) dei MSP sia convinta del fatto che la sicurezza informatica per le operazioni IT sarà il principale trend, in grado di influenzare il mercato dei Managed Service Provider nei prossimi tre-cinque anni.

Il successo del programma ha visto la vittoria, nei Paesi Bassi, di QNS (Quality Network Services), vincitore del Partner Award numero 1.000 di Kaspersky Lab.

L'offerta di Kaspersky Lab per i Managed Service Provider comprende prodotti e tecnologie per la protezione dei mail server, degli endpoint e la virtualization security. Come dimostrano i risultati del primo anno del Partner Program, la protezione degli endpoint – inclusa la gestione della sicurezza, il monitoraggio remoto e la gestione dei dispositivi mobili – è l'area di business principale per i service provider: in questo ambito, il prodotto di punta di Kaspersky Lab, Kaspersky Endpoint Security for Business, si è guadagnato una posizione di leadership (per l’85 %).

I Managed Service Provider che partecipano al Partner Program hanno la possibilità di scegliere, a seconda delle esigenze del cliente, soluzioni di protezione degli endpoint sia on-premise, sia cloud: può trattarsi di un prodotto cloud-based – flessibile, veloce da implementare e facile da gestire – o di una piattaforma di sicurezza degli endpoint – scalabile, completamente integrata e con possibilità di gestione on-premise.

Quest'anno Kaspersky Lab sta allargando la proposta per i Managed Service Provider, introducendo un prodotto lanciato di recente, Kaspersky Security per Microsoft Office 365, insieme al nuova versione della soluzione Kaspersky Endpoint Security for Business.