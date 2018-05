Simone Cifelli nuovo Field Sales Engineer di NEC

By

L’obiettivo è quello di portare valore aggiunto alla gamma prodotti supportando al meglio i partner

Simone Cifelli è il nuovo Field Sales Engineer di NEC Display Solutions. Il suo ingresso in azienda coincide con il trasferimento di Massimo Gaetano presso la sede centrale europea di Monaco di Baviera lo scorso marzo.

Approdato in Yamaha in qualità di Sound Engineer nel 2008, si occupa della gestione e dello sviluppo commerciale dell’azienda nel Nord Italia. Nel 2011 passa in Bose, dove ricopre il ruolo di Sales Account Manager dandosi, tra gli altri, l’obiettivo dell’ottimizzazione e la digitalizzazione dei processi di vendita.

Dal 2016 al marzo 2018 è Marketing Manager in Hydrogen, agenzia di comunicazione dell’Era Digitale in cui trova il contesto ideale per coniugare le sue capacità commerciali e di comunicazione con la sua indole più creativa.

“Ho accettato con entusiasmo questo mio nuovo ruolo in NEC – commenta -, un’azienda che ho sempre apprezzato per la qualità dei prodotti e l’approccio sul mercato. Sfruttando le competenze trasversali acquisite nelle precedenti esperienze lavorative, potrò aiutare il team NEC Display Solutions a dare valore aggiunto ai nostri prodotti e a supportare al meglio i nostri partner.”