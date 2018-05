Display NanoEdge e cornice ultra sottile per il nuovo ps all-in-one di ASUS

Il nuovo Asus Vivo AiO V272 offre un avanzato sistema di altoparlanti bass-reflex e i più recenti processori Intel Core di 8a generazione

ASUS ha annunciatp la disponibilità (da giugno 2018) di Vivo AiO V272, un pc all-in-one da 27” che sintetizza bellezza e prestazioni per la migliore esperienza utente nell’utilizzo quotidiano. Questo elegante PC AiO (proposto al prezzo consigliato a partire da 1.359,00 euro, IVA inclusa) adotta un display NanoEdge con risoluzione Full HD (1920×1080) caratterizzato da cornici incredibilmente sottili, da un vetro edge-to-edge e da un elevato rapporto display-corpo per un’esperienza visiva completamente immersiva.

A loro volta, il comparto audio con avanzati altoparlanti bass-reflex e tecnologia ASUS SonicMaster regalano un suono ricco e profondo sfruttando la potenza dei processori di ottava generazione Intel Core con fino a 16GB di memoria DDR4 e GPU NVIDIA GeForce così da garantire prestazioni eccezionali nella produttività e intrattenimento quotidiano.

Perfetto per il multitasking e l’intrattenimento

Vivo AiO V272 sfrutta la potenza dei processori Intel Core di 8a generazione e adotta scheda grafica separata per offrire prestazioni necessarie per attività multimediali, un multitasking veloce ed efficiente e una migliorata efficienza nei consumi energetici. Completano la dotazione una memoria DDR4 da 16GB, scheda grafica NVIDIA GeForce MX150 e funzionalità dual-storage, con HHD fino a 1TB e SSD con capacità fino a 512GB.

Facile accesso alle ricche opzioni di connettività

All’avanguardia anche il comparto connettività, con porte USB 3.1 Gen 1 Type-A che assicurano velocità di trasferimento dati fino a 10 volte superiori rispetto allo standard precedente, oltre a una porta USB 2.0 e un jack audio combo posizionati nel bordo inferiore dello schermo per la massima praticità.

Grazie alla porta HDMI-out e a un unico cavo audio/video è possibile collegare il PC all-in-one a una TV a grande schermo o a un monitor esterno per un intrattenimento ancor più coinvolgente, mentre la porta HDMI-in permette di utilizzarlo come monitor per qualsiasi dispositivo compatibile.

La tecnologia Wi-Fi dual-band 802.11ac – che offre velocità di connessione fino a 867 Mbit/s, non lontane da quelle ottenibili con un collegamento via cavo – permette di collegarsi a qualsiasi rete wireless alla migliore velocità possibile e con interferenze ridotte.

Accesso da remoto in modo semplice e sicuro

Il servizio online ASUS ZenAnywhere permette di accedere da remoto in modo sicuro ai dati personali e alle webcam presenti sui PC Vivo AiO, oltre ad attivare il device, metterlo in modalità risparmio energetico o spegnerlo. ZenAnywhere è facilissimo da configurare: è sufficiente registrarsi in rete e attivare l’account.