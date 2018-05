Con Dell il thin client diventa versatile

Il nuovo thin client Dell Wyse 5070 consente alle aziende di selezionare la configurazione più adatta alle esigenze dei dipendenti

Dell Technologies ha presentato il nuovo thin client Dell Wyse 5070, disponibile negli Stati Uniti e in alcuni Paesi del mondo a giugno 2018 con prezzi a partire da meno di 450 dollari.

Si tratta di una piattaforma thin client versatile e scalabile che consente alle aziende di selezionare la configurazione più adatta alle esigenze dei propri dipendenti.

Nello specifico, Wyse 5070 è il thin client più versatile mai prodotto da Dell con oltre 1.600 configurazioni disponibili. Questa versatilità permette ai clienti di ottenere la soluzione più adatta alla propria forza lavoro senza dover sovra equipaggiare i dispositivi né investire più del necessario. I clienti possono scegliere i componenti di base tra le varie opzioni di processore, grafica e memoria disponibili, e completarli con opzioni di supporto. I principali vantaggi comprendono:

Versatilità a livello di software e applicazioni : i clienti possono installare il modello 5070 all'interno di un workspace virtuale Citrix, Microsoft o VMware scegliendo tra i sistemi operativi Dell Wyse ThinOS e ThinLinux oppure Windows 10 IoT Enterprise. Il sistema supporta anche le applicazioni Web-based per la produttività comunemente utilizzate come Office 365 e Google Docs.

: i clienti possono installare il modello 5070 all'interno di un workspace virtuale Citrix, Microsoft o VMware scegliendo tra i sistemi operativi Dell Wyse ThinOS e ThinLinux oppure Windows 10 IoT Enterprise. Il sistema supporta anche le applicazioni Web-based per la produttività comunemente utilizzate come Office 365 e Google Docs. Caratteristiche orientate al futuro : il nuovo Wyse 5070 presenta caratteristiche pensate per qualunque ambiente di ufficio, quali il supporto della grafica true 4K (risoluzione 4K su molteplici monitor a 60Hz) per le applicazioni multimediali e ad uso intensivo di grafica. La varietà di opzioni per la connettività comprende molteplici porte integrate DisplayPort, USB 3.1 Type C e connettività cablata e wireless. Fisicamente compatto, il modello 5070 è dotato di 21 porte e slot per un'altissima espandibilità.

: il nuovo Wyse 5070 presenta caratteristiche pensate per qualunque ambiente di ufficio, quali il supporto della grafica true 4K (risoluzione 4K su molteplici monitor a 60Hz) per le applicazioni multimediali e ad uso intensivo di grafica. La varietà di opzioni per la connettività comprende molteplici porte integrate DisplayPort, USB 3.1 Type C e connettività cablata e wireless. Fisicamente compatto, il modello 5070 è dotato di 21 porte e slot per un'altissima espandibilità. Performance di fascia alta a un prezzo mid-range: Dell ha definito un nuovo standard nel rapporto prezzo/prestazioni. Il sistema 5070 rappresenta un notevole passo avanti in termini di performance mantenendo praticamente il prezzo dei precedenti modelli. Inoltre, mette a disposizione livelli di prestazioni superiori e una maggior quantità di opzioni a un prezzo più conveniente rispetto a quello dei principali concorrenti.

I nuovi thin client Wyse 5070 possono essere gestiti attraverso Wyse Management Suite, una soluzione avanzata per l'amministrazione di thin client che permette alle aziende di configurare, monitorare, gestire e ottimizzare centralmente i loro thin client Wyse. La soluzione può essere utilizzata sia on-premises sia gestita da cloud, o con una combinazione delle due modalità, mediante un'interfaccia intuitiva.

Infine, Dell Technologies ha ampliato anche l’offerta Dell EMC VDI Complete Solutions, basata su VMware Horizon, per includere il supporto dell’infrastruttura server PowerEdge di 14^ generazione e opzioni grafiche virtualizzate per workload ad alte prestazioni. Entrambe le soluzioni riducono gli ostacoli per l’adozione di ambienti VDI rendendo più semplice che mai pianificare, installare e gestire la virtualizzazione di desktop e applicazioni all’interno degli ambienti IT delle aziende.