La sanità del futuro è protagonista a Barcellona

L’Italia a Europe & Health 2.0 Conference. Ci sarà anche Ascom UMS

“Italian Vision for Smart Healthcare: everyone and everything for patient care and safety” è il tema centrale del padiglione Italia all’interno dell’HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) Europe & Health 2.0 Conference che si terrà nei giorni dal 27 al 29 maggio a Sitges, Barcellona.

Protagonista sarà Ascom UMS, che metterà in mostra le sue soluzioni di digitalizzazione delle strutture sanitarie e presenterà le ultime tecnologie, i servizi, i modelli organizzativi e le concrete esperienze che dimostrano l’effettivo contributo che l’ICT porta al miglioramento del sistema sanitario nazionale ed ai cittadini.

In mostra all’HIMSS anche le soluzioni tecnologiche che utilizzano i dati per assicurare il massimo livello delle cure e l‘assoluta sicurezza dei pazienti o gestire proattivamente i percorsi critici; cartelle cliniche intelligenti che supportano medici ed infermieri ad assumere decisioni e verificare i trattamenti; tecnologie per la sicurezza e la tracciabilità e sistemi per l‘integrazione di dati, segnali e immagini.