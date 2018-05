Massima sicurezza domestica e commerciale con le nuove telecamere IP Extel

Tutti i prodotti del marchio distribuito da Smart Home Italia sono Plug & Play di agile installazione e gestibili via app

Comprende 4 telecamere IP WiFi HD e Full HD e un kit con registratore IP Full HD la nuova gamma di prodotti per la videosorveglianza e la sicurezza proposta da Smart Home Italia.

Specializzata nello sviluppo di sistemi elettronici e digitali innovativi di utilizzo per la casa, la società ha lanciato sul mercato, attraverso il marchio Extel, una nuova gamma di telecamere IP composta da quattro modelli – in vendita separatamente – unitamente a un registratore IP Full HD (1080p) (denominato eWatch 900). Quest’ultimo è caratterizzato da 4 canali ed è ideale per trasformare le camere Extel eWatch in kit di videosorveglianza completo grazie alla visione Quad (QHD, quattro volte la risoluzione in alta definizione) e all’HD integrato da 1TB.

Il Kit include: 1 registratore video IP 1080p Wifi 4 canali, 1 hard disk integrato da 1 Tb, un mouse ottico filare, 1 alimentatore, 1 camera IP 1080p eWatch 220 e 1 alimentatore per camera.

La sua installazione è semplice e rapida, non necessita di alcun cablaggio con la camera, ed è interamente Plug & Play grazie alla connessione semplice e rapida al proprio modem internet.

Il costo del kit eWatch 900 è di 299 euro.

I modelli delle telecamere godono delle medesime caratteristiche Plug & Play di agile installazione, oltre ad altre importanti feature comuni:

Funzione monitoring per sorvegliare facilmente la propria abitazione dall'interno, oppure ovunque via smartphone;

Visione notturna grazie ai LED infrarossi invisibili;

Rilevazione di movimento con notifica su smartphone per restare informati in propria assenza;

Applicazione smartphone gratuita per gestire la gamma Extel eWatch;

condivisione del l'accesso alla propria telecamera con un semplice click nell'applicazione smartphone

obbiettivo orientabile

Le nuove telecamere IP WiFi e il kit con registratore eWatch 900 di Extel sono disponibili sul sito di e-commerce http://www.avidsenstore.it e presso i migliori negozi dedicati all’elettronica, al bricolage e al fai da te, e sono coperti da garanzia di 2 anni.