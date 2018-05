Carolina Moreno è il nuovo Vice President of Sales EMEA di Liferay

La manager, già responsabile per il Sud Europa, ora guiderà le operazioni anche nell’area DACH e nell’Europa centrale e orientale



Liferay, produttore di software finalizzato alla creazione di esperienze digitali enterprise, ha nominato Carolina Moreno a vicepresidente delle vendite in EMEA. Nel suo nuovo ruolo, Carolina Moreno, già direttore generale per il Sud Europa (Spagna, Portogallo, Italia, Grecia e Cipro) avrà la responsabilità di nuove aree, tra le quali DACH (Germania, Svizzera e Austria) e Centro ed Est Europa, con l’aggiunta totale di 21 paesi sotto la sua guida.

Moreno avrà il compito di sviluppare le vendite nei territori a lei assegnati, beneficiando del posizionamento strategico di Liferay e del dinamismo del mercato delle esperienze digitali in continua crescita. Insieme al team manageriale dell’area di rifermento, opererà per incrementare il market share in EMEA, area geografica di maggior presenza per Liferay dopo gli Stati Uniti.

“Sono molto orgogliosa della fiducia datami e lavorerò per guidare lo sviluppo di questi mercati, attraverso canali diretti e indiretti e per incrementare l’impegno di Liferay verso i clienti, con servizi a valore, qualità e maggior prossimità,” spiega Carolina Moreno. “Questa nomina rafforza anche l’attenzione dell’azienda nei confronti delle nomine di donne a ruoli direttivi. Per quanto mi riguarda, riflette il ruolo chiave della Spagna all’interno dell’evoluzione dell’area EMEA.”

Laureata in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Universidad Politécnica di Madrid, Moreno ha iniziato la sua carriera in Vodafone, dove ha operato in molteplici divisioni, dall’ingegneria alla pianificazione delle reti. In seguito, ha coordinato numerosi progetti nazionali e internazionali legati al software libero e alla cooperazione internazionale, dove ha svolto un ruolo da docente nel Grupo de Sistemas y Comunicaciones dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid. Nel 2009 ha fatto il suo ingresso in Liferay come direttore dello sviluppo vendite di Spagna e Portogallo. Nel 2012 è diventata Direttore Generale di questi paesi e nel 2016 del Sud Europa.