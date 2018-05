Alessandro Cozzi al vertice della Regione EMEA South di Extreme Networks

Sotto la sua responsabilità, la crescita dell’offerta di Extreme Networks in Francia, Italia, Portogallo e Spagna

Alessandro Cozzi è stato nominato Regional Director per la Regione EMEA South di Extreme Networks.

In questa nuova posizione, il manager avrà l'obiettivo di accelerare la crescita dell'azienda in Francia, Italia, Portogallo e Spagna sfruttando le opportunità create dalle recenti acquisizioni delle attività di networking di Avaya e datacenter di Brocade.

Fondamentale per il successo sarà la maggiore focalizzazione su alcuni mercati verticali di grande importanza, attraverso relazioni più strette con gli attuali partner di canale, finalizzate a mettere a frutto le caratteristiche dell’offerta di Extreme Networks – che va dalla periferia della rete aziendale al cloud – di soluzioni di rete agili, flessibili e sicure basate su software, in grado di dare vita a una vera trasformazione digitale.

Laureato in Economia a Milano, dopo un'esperienza professionale negli Stati UNiti e una carrier di consulenza alle spalle, prima di entrare nel settore ICT, Alessandro Cozzi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità manageriale in realtà del calibro di Alcatel, Intermec e Westcon Group.

Ha anche lavorato in Cable & Wireless per circa dieci anni, arrivando a ricoprire le cariche di Amministratore Delegato, Presidente Italia e Direttore Vendite Europa per le unità Carrier Business e Global Enterprise. Nel 2012 è entrato in Huawei Italia, dove ha rivestito il ruolo di Country Director Enterprise Business Group, e poi quello di Vice President Global Partners and Alliances, Western Europe.