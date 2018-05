La sicurezza informatica? Esprinet spiega perché è un’opportunità

Giovedì 31 maggio, in partnership con Boole Server, un Bootcamp sul tema con demo e postazioni operative per testare direttamente BooleBox

Una giornata per parlare di sicurezza informatica come opportunità per gli operatori del settore IT. L’ha messa a calendario giovedì 31 maggio Esprinet che, in partnership con Boole Server, ha organizzato un Bootcamp sul tema.

Per l’occasione, presso il Rosa Grand Hotel di Piazza Fontana a Milano, sarà allestita un’area demo nella quale sarà possibile utilizzare le postazioni operative e testare direttamente i prodotti del vendor a listino di Esprinet.

In particolare, dopo l’intervento di apertura di Paolo Filpa, Cloud Lead Esprinet, sarà la volta di Valerio Pastore, CEO di Boole Server spiegare tutti i plus di BooleBox, la tecnologia di security di Boole Server scelta dalle Istituzioni Europee.

A soli sei giorni dall’entrata in vigore del GDPR, non mancherà, poi, l’intervento dell’avvocato Stefano Mele sulle novità in materia di privacy, mentre Davide Gaieni di Sodexo Italia parlerà dell’esperienza di implementazione della piattaforma BooleBox da parte della sua azienda.

Prima della pausa pranzo, Vincenzo Paccione presenterà in qualità di Channel Manager Italia tutti i plus del Partner Program offerti da Boole Server, mentre il pomeriggio sarà affidato nuovamente a Valerio Pastore per una demo conclusiva fatta di approfondimenti tecnici e da una panoramica di prodotto.