Prosegue con una mostra dedicata a Luigi Ghirri il progetto IoX di Canon

Canon è Digital Imaging Partner della mostra “Luigi Ghirri. Il paesaggio dell’architettura”, aperta al pubblico fino al 26 agosto alla Triennale di Milano

Con la mostra “Luigi Ghirri. Il paesaggio dell’architettura”, Canon conferma il proprio impegno a sostegno dell’eccellenza italiana e dell’inestimabile patrimonio artistico del nostro Paese.

Con la mostra dedicata al celebre fotografo emiliano, aperta al pubblico presso la Triennale di Milano fino al 26 agosto 2018, si protrae il progetto IoX, Imaging of Italian Xellence, un percorso per raccontare e valorizzare la bellezza attraverso la forza e il potere delle immagini quale linguaggio universale nella vita di ognuno di noi.

Nello specifico, l’esposizione dedicata a Ghirri mette in luce l’importanza della sua opera nell’ambito dell’architettura con oltre 350 fotografie appartenenti all’archivio di Lotus International e alla Triennale di Milano. Un nuovo modo di guardare, capace di comprendere la realtà in relazione ai fenomeni e agli aspetti contraddittori dei paesaggi contemporanei.

Le immagini esposte racconteranno “l’inteso” lavoro di Ghirri: fra stampe originali e immagini proiettate, di cui molte inedite. In ciascuno di questi scatti, architettura e paesaggio si fondono e diventano il soggetto privilegiato della sua opera. Infine, una selezione di pubblicazioni affiancano la mostra, illustrando anche il prezioso contributo editoriale e critico di Luigi Ghirri al mondo dell’architettura.

In questo contesto le innovative tecnologie di visual communications di Canon saranno messe all’opera per mostrare con elevata fedeltà cromatica le fotografie di Luigi Ghirri. Cinque proiettori XEED WUX6010 riprodurranno in scala immersiva una selezione di diapositive che costruiranno un racconto per i visitatori. Un percorso prezioso che narra attraverso l’occhio consapevole di Luigi Ghirri l’opera architettonica di Carlo Scarpa, Aldo Rossi, Josef Plečnik e la Triennale stessa.