Ricoh presenta “The Power of Colour” a Print4All

Dal 29 maggio al 1 giugno a Fiera Milano Rho i professionisti della stampa verranno guidati in un percorso esperienziale tra idee concrete per la creatività e applicazioni di grande effetto

Nel settore della stampa l’innovazione passa anche dal colore. La quadricromia, a volte, non è sufficiente e, per differenziarsi ed essere davvero creativi, servono colori speciali.

Ricoh porta a Print4All 2018 (29 maggio-1° giugno, Fiera Milano Rho) “The Power of Colour”, mostrando tutte le potenzialità che bianco, clear, neon yellow, neon pink e invisible red regalano al mondo della comunicazione e del printing. In uno spazio (Pad. 20 Stand B32-C35) che si ispira al Padiglione Breda ideato dall’architetto Luciano Baldessari per la Fiera Campionaria di Milano del 1952, Ricoh condivide la bellezza delle immagini e il potere dei colori.

Si tratta di un progetto reso possibile da partner istituzionali quali CASVA-Comune di Milano, Fondazione Fiera Milano e Archivi storici Politecnico di Milano, grazie al cui contributo Ricoh ha potuto allestire presso lo stand una mostra fotografica che riporta alla luce il progetto originale e mette in evidenza alcuni parallelismi con la strategia Ricoh.

I visitatori sono guidati in uno spazio esperienziale e interattivo all’interno del quale possono trovare spunti e idee per realizzare applicazioni innovative su molteplici supporti, anche mediante effetti e colori speciali. Locandine, brochure, leaflet, banner, supporti colorati per il fluo e per il white, capi d’abbigliamento e supporti rigidi utilizzati in ambito visual e industrial decoration, sono alcune delle applicazioni unite dal minimo comune denominatore “The Power of Colour”.

Tutte possibilità che consentono ai fornitori di servizi di stampa di differenziare la propria offerta proponendo valore aggiunto al mercato. Oltre a tecnologie ed applicazioni,

Ricoh ospiterà presso il proprio stand due momenti d’incontro:

30 maggio 2018 ore 14.30 Le potenzialità del fluo nella comunicazione Approfondimento di Piergiuseppe Molinar – Docente Politecnico Torino e Consulente IED Torino

31 maggio 2018 ore 14.30 Ricoh Pro T7210 e Beepag al lavoro La tecnologia Ricoh Flatbed UV raccontata dal primo stampatore italiano ad averla scelta Approfondimento di Matteo Pinzauti, titolare di Beepag