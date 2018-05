Flowmon sbarca in Italia

Il timone affidato a Angelo Sbardellini, che guiderà lo sviluppo del business nel nostro paese

Flowmon Networks, vendor focalizzato sulle soluzioni avanzate per il monitoraggio e la sicurezza delle reti, continua la sua espansione geografica a livello globale e apre una sede commerciale anche nel nostro paese affidandola ad Angelo Sbardellini che avrà il compito di guidare la crescita dell'azienda sia sul mercato italiano, sia su quello maltese. Sbardellini riporta direttamente a Frank Dupker, Vice President of EMEA Sales.

Flowmon è una piattaforma multitenant che include tutto il necessario per ottenere un monitoraggio complessivo dei flussi di rete garantendo una totale visibilità in termini di NPMD (Network Performance Monitoring and Diagnostics) indipendentemente dagli apparati di rete utilizzati.

Flowmon effettua raccolta dati, visualizzazione del traffico, analisi dei flussi di rete e archiviazione delle statistiche di rete. Il suo motore machine-learned based rileva le anomalie di rete (Flowmon ADS: Anomaly Detection System), i comportamenti sospetti e le minacce che talvolta sono in grado di bypassare i tradizionali tool di sicurezza come firewall e antivirus (inclusi malware zero day). La soluzione può in aggiunta inviare flussi di informazioni e alert alla maggior parte dei SIEM (Security Information and Event Management) in commercio.

Il sistema consente di monitorare gli applicativi per statistiche sulle performance di utente e database APM (Application Performance Monitoring) in ambiti quali, ad esempio, il commercio elettronico. Flowmon è inoltre in grado di rilevare e mitigare attacchi di DDoS di tipo volumetrico.

La soluzione può essere fisica o virtuale, oppure in entrambe le modalità, e può essere installata sia come soluzione on-premise sia in modalità servizio per NOC/SOC, o in Cloud.

"La varietà delle minacce esterne alle reti aziendali è ampia e in costante evoluzione – sottolinea Angelo Sbardellini, Business Development Manager -. Flowmon offre una soluzione di sicurezza integrata potente e flessibile, perfettamente configurabile sulle specifiche esigenze e caratteristiche delle reti e delle applicazioni da proteggere".