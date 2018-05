Al Roland Garros protagoniste anche le tecnologie di Sony

France Télévisions utilizza le camere 4K top di gamma HDC-4300 di Sony per il Campo Centrale mentre le telecamere robotiche BRC-H800 sono usate nei Courts Annexes, per offrire ogni singolo dettaglio dai French Open 2018

In questi giorni si sta svolgendo uno dei più grandi eventi sportivi a livello globale, il trofeo di tennis del Roland Garros. Ed il merito è anche della tecnologia 4K di Sony. Ancora una volta, France Télévisions opera infatti in diretta con le system camera HDC-4300 di Sony per offrire la produzione simultanea in 4K, HDR e HD dal campo centrale Philippe-Chatrier. L'infrastruttura di France Télévisions utilizza anche il PWS-4500, il nuovo server di produzione live 4K di Sony, per le registrazioni ISO in 4K, fornito dal rental Video-Plus. Le riprese in 4K saranno disponibili per gli abbonati di CANAL+ ed Eurosport.

Per fornire una copertura impeccabile dai Courts Annexes, il service Gearhouse France ha lavorato in collaborazione con la società di noleggio Genitech. Ancora una volta le società hanno scelto le telecamere robotiche BRC-H800 di Sony in congiunzione con il controller remoto RM-IP500, riconoscendone la qualità offerta in condizioni dinamiche quando il sole è più forte. Progettata per il funzionamento automatico, la BRC-H800 è una telecamera robotica PTZ compatta e potente, perfetta da affiancare alle altre telecamere broadcast, per catturare le immagini nei punti più difficili da raggiungere.

In esclusiva per il French Open, Eurosport ha lanciato il nuovo canale 4K "Eurosport 4K". Trasmettendo in 4K dal campo centrale, Eurosport 4K andrà in onda nel Regno Unito su Sky Q e Virgin TV, in Francia (CANAL+), Germania (HD+) e Spagna (Orange). Il più importante torneo del Grande Slam d'Europa si svolgerà fino al 10 giugno 2018.