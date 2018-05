Reti Wireless oggi: se ne parla il 5 giugno

Fiore in collaborazione con Allied Telesis è Sponsor dell’edizione di Bologna di “Reti Wireless Oggi”

Di come la tecnologia aiuta a ottenere infrastrutture wireless adeguate alle esigenze attuali parleranno Fiore e Allied Telesis il prossimo 5 giugno a Bologna, in occasione di “Reti Wireless Oggi”.

L’evento mirato a questa tecnologia che sta incrementando il numero dei dispositive si svolgerà presso Hotel Bologna Fiere dale 10 alle 15, in un momento di incontro dedicato ai partner interessati al mondo Wi-Fi e a toccare con mano la soluzione della proposta Allied Telesis, da sempre in una posizione di rilievo del mercato italiano del Networking.

Tra i temi toccati nell’incontro, “Wireless per terminali mobili: Esigenze e soluzioni a confronto”, in cui si parlerà dell’accesso wireless come del sistema più comodo e flessibile per collegare un terminale alla rete, ma anche del più soggetto ad alcune criticità spesso non evidenti. Ogni applicazione ha le sue esigenze e non tutte le soluzioni wireless permettono di gestire tutte le applicazioni.

Ambienti con una configurazione in continuo cambiamento come i magazzini, applicazioni con requisiti stringenti in termini di handover sono solo alcune delle situazioni che possono mettere in crisi una soluzione wireless.

In questa presentazione Fiore e Allied Telesis andranno a vedere quali sono le esigenze che più mettono in crisi le implementazioni wireless e quali sono le soluzioni che mitigano o risolvono completamente questi problemi.