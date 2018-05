Prevenire gli attacchi zero-day: un webinar gratuito

By

In questa sfida senza precedenti scendono in campo gli esperti di Check Point Software Technologies e Lutech. Appuntamento il 6 giugno alle 11.00

Gli attacchi informatici ormai sono di V generazione e diventano sempre più pericolosi e sofisticati. WannaCry e NotPetya sono degli esempi sotto gli occhi di tutti che hanno portato alle aziende una miriade di problemi anche in virtù della loro diffusione su larga scala e della rapidità di diffusione.

E’ solo questione di tempo e tutti verranno attaccati. Ed in quest’ottica diventa importante ripensare l’approccio alla sicurezza agendo innanzitutto in maniera preventiva, individuando e bloccando le minacce già note ma anche in malware mai rivelati fino ad oggi.

E’ dedicato proprio a come contrastare gli attacchi ZERO-day il nuovo webinar di BitMAT organizzato insieme a Check Point Software Technologies e Lutech. Durante la presentazione esperti delle due società spiegheranno come è possibile opporre resistenza a questo tipo di minacce adottando delle misure di cyber security evolute che combinino prevenzione delle minacce in tempo reale, intelligenza condivisa e un livello di sicurezza più avanzato su reti, cloud e dispositivi mobile.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 giugno alle ore 11.00 e per partecipare è necessario iscriversi a questo link.