HIROSE Electric si espande sul mercato italiano

Apre una nuova filiale a Sesto San Giovanni

HIROSE Electric è un produttore giapponese di connettori di alta qualità a livello mondiale, con un fatturato globale superiore a 115 miliardi di Yen (866 milioni di euro).

La sua prima filiale in Europa è stata aperta 30 anni fa con l’intento di incrementare la propria presenza a livello internazionale nell'area EMEA. Nel 2010 gli uffici europei si sono fusi, dando vita a HIROSE Electric Europe B.V con sede nei Paesi Bassi (Amsterdam).

Con l’intento di essere sempre più vicina ai propri clienti, HIROSE Electric si espande ora sul mercato italiano con l’apertura di una nuova filiale commerciale, Hirose Electric Europe B.V. Italian branch , a Sesto San Giovanni (Milano). Questo permetterà all'azienda di essere più vicina ai propri clienti italiani, rafforzando la propria posizione nel mercato europeo.

Secondo Bryan Cullis, Presidente di HIROSE Electric Europe B.V. "L'Italia è un mercato molto importante per noi nei settori Automotive e Industrial ed è chiaro che, per incrementare le nostre opportunità di business, abbiamo bisogno di essere vicini ai clienti con personale locale specializzato in grado di supportare i clienti fin dalle prime fasi del progetto.”

Con l’ HQ nei Paesi Bassi (Amsterdam) Hirose Electric Europe B.V. è presente in Europa con tre filiali commerciali in Germania, una in Francia e una nel Regno Unito.

Il primo evento sul mercato italiano sarà il Fortronic Power che si terrà a Modena il 27-28 giugno 2018, dove gli agenti di vendita Hirose guideranno alla scoperta dei connettori di punta per le applicazioni power.