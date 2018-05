Sanofi sceglie Accenture Interactive per sviluppare la piattaforma digitale Uwell

Sanofi, società biofarmaceutica leader a livello globale, collaborerà con Accenture Interactive per migliorare l’esperienza dei suoi clienti attraverso lo sviluppo della piattaforma per la sanità digitale Uwell. Uwell è un servizio aperto e una piattaforma di contenuti che permetterà alle persone di annotare le informazioni relative alla propria salute in un unico spazio virtuale. Per […]

Uwell è un servizio aperto e una piattaforma di contenuti che permetterà alle persone di annotare le informazioni relative alla propria salute in un unico spazio virtuale. Per iscriversi è sufficiente accedere al sito www.uwell.it da PC oppure scaricare l’app (disponibile per Android e Apple) e creare un proprio profilo. La piattaforma permette un rapido accesso ai servizi medici e farmaceutici come la possibilità di ricordare appuntamenti o scadenze importanti per la propria salute e di ricevere farmaci a casa. Uwell è anche una fonte ricca e certificata di contenuti educazionali e utili pareri di esperti.

Accenture Interactive ha collaborato con Sanofi nella definizione, valutazione e configurazione del modello di business correlato al nuovo servizio e sta curando la progettazione della piattaforma, occupandosi anche dello sviluppo e della gestione delle attività connesse (progettazione del servizio, creatività, contenuti, marketing digitale, commercializzazione e analytics), oltre ad aver sostenuto il lancio commerciale del progetto con attività di marketing dedicate.

Il progetto si sviluppa in diverse fasi, con l’obiettivo di evolvere e rispondere sempre meglio alle necessità delle utenti. Inizialmente si concentra sul contesto italiano, con l’intenzione di allargare in futuro il bacino di utenza della piattaforma ad altri Paesi.

“Ad oggi Uwell è la piattaforma più innovativa del settore sanitario – ha affermato Fabio Mazzotta, General Manager BU Consumer Healthcare Sanofi Italia e Malta -. Siamo molto fieri di lanciare un programma così rivoluzionario, che offrirà servizi altamente personalizzati, creati partendo dai bisogni dei cittadini. Puntiamo a formare e incoraggiare le persone a occuparsi del proprio benessere, semplificando il loro rapporto quotidiano con la salute. Nel prossimo futuro, Uwell si arricchirà di nuovi servizi e funzionalità, per migliorare ulteriormente l'esperienza delle persone. Crediamo che Accenture Interactive abbia le capacità e le risorse necessarie per affiancarci nella realizzazione di questo ambizioso progetto”.