HP porta a Print4All tutte le dimensioni del printing

In FieraMilano Rho, fino a domani, l’azienda sta presentando la sua offerta di stampa a 360 gradi

C’è anche l’offerta di soluzioni HP pensate per il mondo del printing di ogni dimensione a Print4All 2018, la più grande fiera italiana dedicata al mondo della stampa in tutti i suoi aspetti, di scena fino a domani a Milano.

Qui, presso il Padiglione 20, posizione G16-H21, HP sta mostrando il proprio portafoglio per il mondo del printing a 360 gradi: dalle proposte per gli utenti finali a quelle per i fornitori di servizi di stampa, dalle soluzioni per i liberi professionisti e per le piccole e medie imprese, fino alla cartellonistica di grande formato e alla manifattura additiva di terze parti.

Un percorso a tuttotondo, ideato per mostrare anche i prodotti finali realizzati attraverso i sistemi di stampa HP, all’interno di uno spazio dedicato alle innovative applicazioni realizzate in collaborazione con partner e clienti in tutta Italia.

L’evento offrirà così la possibilità di sperimentare in prima persona le applicazioni per il printing di HP visitando lo stand dell’azienda, presso il quale verranno fornite informazioni su come sfruttare queste tecnologie leader di mercato per ampliare la creatività, aumentare la produttività ed espandere le attività del proprio business. All’interno dello stand sarà possibile assistere a dimostrazioni dei prodotti dal vivo, tenute dagli esperti di HP, pronti ad aiutare i fornitori di servizi di stampa a ridefinire le opportunità di sviluppo ed evoluzione della propria impresa garantendo le massime prestazioni in termini di affidabilità della stampa, velocità e qualità.

Stampanti in mostra

In particolare, a Print4All HP si è portata HP Indigo 12000, che offre una qualità delle immagini ad alta definizione senza precedenti; HP JET FUSION 300/500 3D PRINTER, che consente di produrre parti funzionali di grado ingegneristico a colori o in bianco o nero; HP PAGEWIDE XL, che con un output dettagliato e una velocità fino al 50% superiore, consente ai provider di servizi di produzione tecnica di incrementare il volume AEC ed espandere le attività di business nelle applicazioni a colori.