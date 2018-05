La telefonia professionale di Gigaset si arricchisce con Maxwell C

La flessibilità del DECT e la funzionalità di un telefono da scrivania in un unico apparecchio

Gigaset, fornitore di soluzioni professionali per le comunicazioni per le piccole e medie imprese, presenta Maxwell C, che garantisce una maggiore flessibilità a postazioni di lavoro sia fisse che mobili, grazie alla connessione wireless verso i sistemi DECT a cella singola o multipla, per un utilizzo senza filo.

Connessione wireless

Maxwell C combina la qualità e le funzioni di un apparecchio da tavolo con la flessibilità di un cordless DECT. Integrare l’apparecchio in un ambiente esistente è facile, grazie alla connessione wireless a una stazione base DECT mono o multicella. L’apparecchio funge da terminale DECT e si connette alla stessa rete, pertanto offre dalla scrivania le stesse funzioni, operazioni e qualità di un DECT. Grazie alla connessione wireless, Maxwell C necessita solo del cavo di alimentazione, consentendo di tenere sgombra e ordinata la scrivania. Inoltre, l’apparecchio è adatto anche a magazzini, hotel, garage ed altri ambienti che necessitano di comunicazioni flessibili e di qualità.

Per soddisfare ogni esigenza professionale

Maxwell C soddisfa le esigenze degli utenti professionali sotto diversi aspetti. Supporta audio in alta definizione, anche in viva voce. Il display TFT da 2,8” offre un funzionamento intuitivo ed una chiara visibilità, mentre i tasti di chiamata diretta programmabili e i tasti di navigazione agevolano la fruizione del dispositivo attraverso le impostazioni desiderate. Considerando le diversità degli ambienti professionali, Maxwell C offre un supporto regolabile su tre posizioni diverse e la possibilità di montaggio a parete.