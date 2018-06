Nuovi livelli di produttività per i lavoratori sul campo

Dalla partnership tra Ubimax e Toshiba tre nuove funzionalità di workflow su Windows

A partire da giugno, xMake, xInspect e xAssist saranno le prime soluzioni Ubimax disponibili su piattaforma Windows grazie alla stretta collaborazione con Toshiba per la sua soluzione dynaEdge DE-100. Insieme agli smart glass AR100 Viewer Assisted Reality, quest’ultima è progettata per garantire un miglior flusso di lavoro nel settore della produzione e dell’assistenza.

Primo sistema con smart glass monoculare di livello enterprise che opera su Windows 10, dynaEdge DE-100 insieme agli smart glass AR100 Viewer consente la realizzazione e l’implementazione di workflow dedicati, che consentono ai lavoratori sul campo di svolgere le proprie attività in modo più efficiente ed efficace.

Nello specifico, xMake permette di visualizzare le istruzioni nel campo visivo del lavoratore, consentendo di regolarle in modo dinamico durante le fasi di produzione, assemblaggio e controllo qualità. A sua volta, xInspect garantisce ai dipendenti un accesso hands-free indoor e outdoor a informazioni fondamentali mentre xAssist consente di collegarsi in tempo reale con ‘esperti da remoto’. Questa funzione è disponibile in modalità stand-alone o in combinazione con xMake and xInspect.