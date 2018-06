La serie Plus di Synology evolve insieme al business dei clienti

Il nuovo DS1618+ è un NAS 6-bay ideale per gestione file, hosting di applicazioni e backup dati

È pensato per appassionati e aziende medio-piccole il nuovo Synology DS1618+, un NAS 6-bay alimentato da un processore quad-core Intel Atom C3538 e da un DDR4 4GB SODIMM non-ECC, espandibile fino a 32 GB nei SODIMM ECC.

Ideale per la gestione file, l’hosting di applicazioni, il backup dati e la collaborazione in tempo reale, l’ultimo nato vanta una capacità di archiviazione che può essere aggiornata a 192TB con collegamento a due unità di espansione DX517, in grado di fornire alle aziende in rapida crescita una soluzione di archiviazione dati capace di evolvere insieme al loro business.

L’integrazione della tecnologia Intel consente, infatti, a Synology di fornire una powerhouse compatta in ogni PMI, consentendo di sfruttare il throughput inutilizzato e di raggiungere un livello extra.

Con la scheda adattatore M2D17 PCIe di Synology, DS1618+ ospita il dual SSD SATA M.2, sfruttando la cache SSD per potenziare al massimo il throughput e ridurre la latenza I/O. Installando, in alternativa, una scheda di interfaccia di rete tramite lo slot PCIe, DS1618+ supporta fino a due porte 10GbE per raggiungere il massimo throughput di 1,551 MBps in lettura e di 586 MBps in scrittura.

Questo significa avere una soluzione di archiviazione potente, sicura e scalabile che consente di gestire in modo efficiente i crescenti livelli di contenuti digitali, in grado di aiutare le aziende ad archiviare e gestire rapidamente i dati più importanti.

Infine, DS1618+ esegue DiskStation Manager, l’avanzato e intuitivo sistema operativo per dispositivi Synology NAS, con applicazioni di qualità in grado di migliorare la sicurezza dati e l’efficienza operativa mentre il servizio aggiuntivo di garanzia estesa di Synology (EW201) può essere acquistato insieme a DS1618+ e consente di ottenere fino a cinque anni di copertura garantita per l’hardware.