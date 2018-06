Cegid nominata Representative Vendor nella Guida Gartner dedicata alle applicazioni POS Digital-Business-Ready per retailer multicanale Tier 2 di medie dimensioni

Il fornitore di soluzioni di unified commerce riconosciuto tra le applicazioni POS Digital-Business-Ready per retailer multicanale Tier 2 di medie dimensioni

Cegid, specialista nella trasformazione digitale delle aziende, è stata nominata Representative Vendor nell'ultima Guida Gartner dedicata alle applicazioni POS Digital-Business-Ready per retailer multicanale Tier 2 di medie dimensioni – che individua le applicazioni POS pronte per realizzare la trasformazione digitale delle aziende.

Di fronte alla crescita senza precedenti dell'innovazione digitale e della convergenza di canali off-line e on-line all'interno del settore retail, il report si concentra sulle sfide tecnologiche che le aziende di questo mercato devono affrontare per soddisfare le esigenze dei consumatori connessi.

Elaborato dagli analisti Gartner Joanne Joliet e Miriam Burt, secondo Cegid il report illustra chiaramente i vantaggi dei sistemi basati su applicazioni services-oriented e, alla luce delle sfide legate all'innovazione digitale che i retailer di medie dimensioni devono affrontare, individua nelle applicazioni POS digitali business-ready un fattore chiave per la creazione di piattaforme di unified commerce realmente complete.

In qualità di gruppo leader a livello internazionale e vendor di soluzioni di unified commerce per il retail, Cegid è stata scelta per il secondo anno consecutivo come Representative Vendor dalla Guida Gartner 2018.

"Siamo lieti che Cegid sia stata nominata nuovamente Representative Vendor dalla Guida Gartner dedicata alle applicazioni POS Digital-Business-Ready per retailer multicanale Tier 2 di medie dimensioni. Pensiamo che questo traguardo confermi la nostra capacità di offrire ai retailer soluzioni in grado di collegare tutti i touchpoint dei consumatori, così da non perdere alcuna opportunità di business e al contempo incrementare l'engagement del cliente in qualsiasi parte del mondo, su tutti i canali – commenta Nathalie Echinard, Direttore Generale Retail Markets di Cegid -. Questa soluzione fornisce una visione olistica di acquirenti, prodotti e stock rispetto all'intera domanda del settore retail e alla supply chain, aprendo a nuove possibilità. Ciò significa che i nostri POS e le nostre piattaforme omnicanale consentono ai retailer di offrire ai propri clienti un'esperienza di shopping fluida, su scala internazionale, personalizzata e memorabile a ogni incontro".