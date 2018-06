Internet of Medical Things: rischi e precauzioni

Il basso livello di sicurezza dei dispositivi connessi apre le porte delle strutture ospedaliere agli hacker

Il progresso tecnologico e la rivoluzione digitale stanno interessando sempre di più anche il settore sanitario, aprendo le porte a migliori trattamenti, produttività e comunicazione allʼinterno delle strutture mediche. Tuttavia, è importante che le organizzazioni non perdano di vista i rischi associati ai progressi tecnologici e le precauzioni che occorre adottare.

L’Internet of Medical Things (IoMT) sta trasformando il settore sanitario. Dispositivi come defibrillatori, microinfusori, pacemaker e così via, prevedono ormai la funzionalità Wi-Fi, il monitoraggio remoto e tecnologie NFC. Esistono dei termometri parlanti che comunicano le temperature semplicemente con il clic di un pulsante, e sono persino allo studio “fasciature intelligenti” in grado di segnalare se una lesione è guarita e inviare al medico aggiornamenti sul processo di guarigione.

I vantaggi dell’IoT in campo medico sono innegabilmente interessanti ma poiché gli hacker approfittano del livello di sicurezza solitamente basso dei dispositivi connessi, la difesa di questi dispositivi e degli utenti a loro connessi ha assunto un’importante rilevanza.

I dispositivi medici vulnerabili sono collegati a tutta una serie di sensori e unità di monitoraggio e rappresentano dei possibili punti di accesso alle grandi reti ospedaliere per il furto di cartelle cliniche elettroniche sensibili o attacchi ransomware devastanti in grado di prendere in ostaggio i sistemi critici. Considerato che la maggior parte degli ospedali oggi ha in media 10-15 dispositivi connessi per posto letto, è facile capire come l’esposizione al rischio sia enorme e costantemente in crescita.

Il ransomware prende di mira il settore sanitario

Basandosi sull’accesso alle accurate informazioni delle cartelle cliniche elettroniche per fornire servizi fondamentali, il settore sanitario è diventato terreno fertile per le estorsioni ransomware, considerata l’importanza della posta in gioco. Spinti dall’urgenza di ripristinare i servizi per i propri pazienti, gli ospedali sono naturalmente più propensi di altri a pagare i criminali affinché riattivino i sistemi critici. Cybersecurity Ventures stima che gli attacchi ransomware mirati alle organizzazioni sanitarie quadruplicheranno entro il 2020: questo continuo aumento degli attacchi prova che la sicurezza stratificata di grado enterprise è una necessità per ogni organizzazione.

Come continuare a evolvere in modo sicuro?

Dalla difesa contro il malware fino alla protezione dellʼInternet of Medical Things (IoMT), WatchGuard Technologies, produttore leader di soluzioni di sicurezza di rete avanzate, ha la “ricetta medica” giusta per promuovere un sano piano di adozione della tecnologia e garantire che la strumentazione medica possa continuare a evolvere in maniera sicura.