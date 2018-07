NEC Display Solutions e EET Europarts: siglato a Giugno 2018 l’accordo per la distribuzione in Italia

EET Europarts, leader europeo nella distribuzione di prodotti IT, estende all’Italia la distribuzione delle soluzioni PRO AV e Digital Signage di NEC Display Solutions

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

Dopo Francia e Spagna, anche l’Italia entra nell’accordo di distribuzione tra la multinazionale giapponese ed EET Europarts.

NEC Display Solutions, offre la più ampia gamma di soluzioni per il mercato del visual nel mondo. Essa comprende prodotti entry level fino a prodotti professionali, da monitor LCD per applicazioni speciali, public display per Digital e Retail Signage e serie di proiettori per applicazioni portatili, business, installazioni fisse fino a proiettori per cinema digitale.

Le soluzioni NEC abbracciano numerosi settori verticali come Transportation, Education, Manufacturing & Engineering, Media, Retail, Finance, Entertainment, Rental. In particolare si stima che saranno le applicazioni per Control Room, Meeting Room e Digital Signage, quelle che beneficeranno maggiormente dall’ingresso di EET Europarts nella rete dei distributori a grande valore aggiunto di NEC Display.

“Per EET Italy l’accordo con NEC è di grande rilievo e si inserisce perfettamente nella strategia di crescita che l’azienda ha definito per il mercato italiano. In particolare, oltre ad ampliare il nostro portafoglio PRO AV e Digital Signage con soluzioni leader di mercato, l’accordo di distribuzione con NEC ci consentirà di soddisfare le crescenti richieste di reseller, VAR e system integrator che già acquistano da EET Italy e di sviluppare nuove opportunità di business in un mercato estremamente dinamico e dalle grandi opportunità di crescita” conclude Matteo Vaccaro, Managing Director di EET Italy.

“EET è una realtà che sta vivendo un momento di grande espansione, grazie alle recenti acquisizioni effettuate all’interno del mercato europeo (Francia e Spagna) e che sono il frutto di una precisa e quanto mai risoluta strategia in questa area geografica. Pensiamo che l’ampio portfolio offerto da EET Europarts ai propri clienti, unito alla sua capacità distributiva, possano contribuire a consolidare la nostra forza commerciale e la nostra capacità di penetrazione all’interno di mercati, che sono per noi particolarmente strategici” spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division.