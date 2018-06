Exclusive Networks amplia la formazione sulle tecnologie più innovative

Il 19 e il 20 giugno, prima a Roma, poi a Milano, la realtà parte del Gruppo Exclusive presenterà Rubrik Essentials Training in un workshop dedicato

È appositamente pensato per figure tecniche e di prevendita il workshop organizzato dalla Business Unit dedicata alla Datacenter Transformation di Exclusive Networks che, il 19 giugno a Roma e il 20 giugno a Milano intende focalizzare l’attenzione sulle tecnologie Rubrik.

Soluzione unica per la gestione dei dati cloud per instant backup, recovery, search e analytics, con Nutanix e Mellanox, Rubrik rientra in un progetto di Exclusive Group chiamato NuMeRu, che rappresenta un insieme di soluzioni Datacenter Transformation, di servizi e supporto go-to-market per i Partner del canale BigTec.

Gli obiettivi dei contenuti del Rubrik Essentials Training sono quelli di trasferire ai partner le modalità su come identificare le necessità delle aziende, conoscere ed approfondire le nuove tecnologie per creare profili tecnici e presales specializzati su Rubrik.

Attraverso una sessione di hands-on ci sarà la possibilità di toccare con mano le appliance, con prove di cablaggio, configurazione e installazione.

Durante il workshop sarà presentata Rubrik Polaris, la prima piattaforma SaaS per le applicazioni di data management. La caratteristica principale di Polaris è fornire un framework basato su policy globali, orchestrazione dei workflow e deep data intelligence sotto forma di applicazioni erogate via cloud, rivoluzionando così il settore del data management.

Exclusive Networks, tramite questi incontri, continua a confermare il suo modello a valore aggiunto fornendo ai propri partner aggiornamenti, formazione, servizi e altri strumenti per affrontare un mercato in costante crescita.

Per partecipare cliccate QUI