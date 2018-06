Microhard con Verifone alla conquista del mercato delle vending machine

Le soluzioni di pagamento di Verifone scelte dalla società italiana per offrire ai commercianti nuove opportunità di vendita

Specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di distributori automatici a uso in ambienti non presidiati e in esterno, centrali di pagamento e periferiche, Microhard ha stretto da anni una collaborazione con Verifone per aprire ai commercianti nuove opportunità di vendita.

Nello specifico, al fine di offrire ai propri clienti soluzioni sempre più sicure e in linea con i nuovi metodi di pagamento, Microhard ha integrato gli innovativi moduli di pagamento della Linea UX Unattended di Verifone all’interno dei propri dispositivi.

Sviluppata per qualsiasi postazione di pagamento self service e certificata Consorzio BANCOMAT, la linea UX dello specialista in soluzioni di pagamento è predisposta per l’accettazione di qualsiasi forma di pagamento prevista dai distributori automatici interni ed esterni al perimetro aziendale, quali i distributori per il food & beverage, parcheggi pubblici e autolavaggi.

Verso soluzioni facili da realizzare e da manutenere

Oltre a garantire un prodotto innovativo e di altissima qualità, la collaborazione con Verifone ha consentito agli sviluppatori di Microhard di razionalizzare tutte le fasi di rilascio di nuovi apparati e di gestire agevolmente il parco installato. La soluzione realizzata rende il sistema molto più “smart”, con considerevole risparmio di tempo e una maggiore efficacia negli interventi tecnici. Un chiaro esempio è l’integrazione del lettore Verifone UX410 aggiornato attraverso una semplice modifica alla struttura della vending machine e grazie alla tecnologia plug’n’play del modulo contactless sviluppato da Verifone.

Come riferito in una nota ufficiale da Andrea Montanari, Responsabile Marketing di Microhard: «Dopo aver collaborato con diverse realtà siamo entrati in contatto con Verifone, azienda dinamica ed orientata al supporto dei partner, che ci ha permesso di implementare soluzioni facili da realizzare e da manutenere. Siamo stati tra i primi a dotarci di sistemi per l'accettazione dei pagamenti digitali in ambiti come il carwash ed i risultati ci stanno dando ragione, anche in settori da sempre poco aperti a queste soluzioni. Sono certo che la partnership con Verifone continuerà ad aiutere i nostri clienti ad aumentare il transato».

A sua volta, Andrea Serra, Vice Presidente di Verifone Italia, si dice molto soddisfatto della partnership con Microhard: «L’obiettivo di Verifone è permettere ai propri clienti di trasformare l’interazione con il consumatore in nuove opportunità di business, sempre nell’ambito di una sicurezza allo stato dell’arte garantita dagli oltre 30 anni di esperienza nel mercato dei pagamenti».