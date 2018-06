Un nuovo premio per Avnet Silica da ON Semiconductor

Per la seconda volta consecutiva l’azienda è “Distributore dell’anno” grazie alle vendite registrate in EMEA

Avnet Silica, società Avnet, ha conseguito per la seconda volta il riconoscimento di Distributore dell’Anno di ON Semiconductor che, ogni anno, premia i suoi migliori partner di distribuzione attivi nelle varie regioni commerciali in tutto il mondo.

In queslla EMEA Avnet Silica si è aggiudicata nuovamente il premio per i risultati conseguiti nel 2017 proponendo ai propri reseller l’ampio portafoglio di circuiti integrati per la gestione ad alta efficienza dell’alimentazione, così come i dispositivi analogici, discreti e logici, i sensori e i prodotti di connettività a marchio ON Semiconductor.

Non a caso, Avnet Silica è stata premiata come distributore leader del canale di vendita grazie all’incremento delle quote di mercato e dello sviluppo di nuovo fatturato legato alle acquisizioni di ON Semiconductor, ottenendo così la miglior valutazione in termini di eccellenza complessiva del processo di vendita.

In particolare, i traguardi principali raggiunti da Avnet Silica in collaborazione con ON Semiconductor, durante tutto il 2017 riguardano: