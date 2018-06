Dai best seller alle stampanti per etichette: un successo per OKI Europe a Print4All

Bilancio più che positivo per OKI Europe che, alla prima edizione della kermesse milanese, dove ha mostrato la propria offerta completa per arti grafiche

Intenta a mostrare tutte le potenzialità delle sue stampanti wide format per la realizzazione di decorazioni indoor, OKI Europe ha archiviato con successo l‘esperienza alla prima edizione di Print4All.

Presso lo stand-applicazione allestito in occasione della kermesse milanese, la multinazionale giapponese ha messo in mostra un ricco panorama di soluzioni per ogni necessità applicativa e accolto i tanti visitatori confermando il grande interesse sia per i dispositivi best seller che per quelli in rampa di lancio come le stampanti per etichette.

I professionisti delle arti grafiche e della comunicazione visiva hanno, infatti, potuto vedere in azione e toccare con mano l’elevata qualità dei dispositivi della Serie Pro dedicati alla Light Production.

Tra questi, Pro6410 NeonColor, stampante A4 con toner neon e la recente Pro8432WT, soluzione per stampa A3 con toner bianco.

Sempre elevata l’attenzione per i pluripremiati dispositivi Digital LED SRA3 a cinque colori Pro9541 e Pro9542, dotati della pionieristica tecnologia CMYK+1 di OKI e per l’occasione abbinati all’innovativo Sistema di Stampa di Buste per la Serie Pro9000, lanciato recentemente e ideato per rendere ancora più redditizia la stampa di piccoli lotti di buste.

Un enorme interesse si è concentrato attorno a Pro1040 e Pro1050, stampanti a toner narrow format dedicate al labelling. Dotate rispettivamente di 4 e 5 stazioni colore (CMYK e CMYKW), le due soluzioni hanno attirato sia professionisti del “print for profit” che brand owner, grazie alla combinazione tra qualità di stampa e un TCO estremamente competitivo.

Le applicazioni per interior decoration e fine art hanno, infine, catalizzato l’attenzione anche sul segmento Wide Format, rappresentato dalla best seller ColorPainter M-64s e da ColorPainter E-64s. Entrambe con luce di stampa di 160 cm, le stampanti utilizzano inchiostri OKI eco-solvent SX ad alta pigmentazione che consentono di ottenere un ampio gamut, con colori estremamente vividi e intensi, destinati a durare a lungo sia nelle lavorazioni per interni che per esterni.

Come riferito con orgoglio in una nota ufficiale da Romano Zanon, General Manager South Europe Regional Marketing, OKI Europe (Italia): «È stata una manifestazione davvero positiva per noi. Ancora una volta abbiamo ricevuto feedback inequivocabili sulla correttezza delle nostre scelte strategiche e di investimento. La nostra offerta speciality print include soluzioni su misura per una vasta gamma di PMI, spaziando dalla decorazione indoor e outdoor con le nostre premiate soluzioni wide format fino alla produzione di materiale per il retail. Siamo sulla strada giusta e lo conferma anche il grande volume di richieste di informazioni sulle stampanti per etichette, prossimamente disponibili sul mercato».