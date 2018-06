Eaton traccia la strada per i partner che vogliono crescere

Il Programma Power Advantage rientra all’interno della strategia di Eaton per valorizzare i partner del segmento IT

Un programma di canale a tre livelli è quanto messo a punto da Eaton, specialista nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per la gestione energetica che, con il Programma Power Advantage, intende supportare la crescita dei partner del segmento IT.

Da qui un programma su tre livelli – Registered, Authorized e Premium – per offrire, rispettivamente, l’accesso a utili database per il settore marketing e per le vendite; training per supportare la vendita, corsi tecnici avanzati e un account manager Eaton dedicato; fondi MDF (Marketing Development Funds) per lo svolgimento di attività marketing congiunte.

I partner, a seconda del livello in cui rientrano, hanno accesso a diverse funzionalità offerte dal Programma Power Advantage e possono costantemente migliorare il loro livello. L’obiettivo del Programma è quello di sostenere la crescita del business dei partner e mettere quindi a disposizione una serie di risorse all’interno del Demand Center: contenuti per la generazione delle domande, risorse di marketing di co-brand, risorse per il supporto delle vendite, referenze clienti.

Un programma, tre elementi guida per le vendite

All’interno del portale, Eaton mette a disposizione una serie completa di strumenti tra cui training online. Il Programma supporta i partner nel ciclo di vendita attraverso tre elementi guida: il primo, Potenzia la tua esperienza, offre una gamma completa di corsi soluzioni e servizi, moduli e tutorial della Power Advantage Academy per aiutare i partner a massimizzare le proprie conoscenze, migliorare il servizio clienti e incrementare così il potenziale di vendita.

Il secondo, Alimenta la tua domanda, offre un ventaglio di contenuti per le attività di generazione della domanda, per aiutare la promozione sul mercato e accrescere cosi il business. Il terzo e ultimo elemento, Dai energia ai tuoi margini, mette a disposizione dei partner risorse Eaton per arrivare a raggiungere margini più alti anche attraverso il Programma per la registrazione deal.

In altre parole, il Programma Power Advantage offre – insieme al supporto -, anche orientamento, guida e soprattutto un veloce accesso alle informazioni.