Quadrate per caricare dati da Excel e Access a SAP

Parola d’ordine semplicità e intuitività

Softpi, distributore ufficiale di prodotti a valore aggiunto nel mercato ICT, presenta Quadrate, una soluzione informatica che consente di caricare dati da Microsoft Excel e Access a SAP in modo semplice, rapido e senza la necessità di competenze tecniche.

Quadrate – prodotto da BackOffice Associates – è realizzato appositamente per rispondere alle esigenze dell’utente finale, con un ambiente grafico intuitivo e con funzionalità gestibili anche da utilizzatori inesperti. Grazie a questa soluzione è possibile caricare i dati in tempo reale senza ricorrere a procedure lunghe e complesse come quelle richieste dall’utilizzo di programmi ABAP.

I principali vantaggi sono:

1. Facilità d’utilizzo.

Quadrate può essere utilizzato per caricare archivi Excel e Access direttamente in SAP senza la necessità di programmazione ABAP e conoscenze tecniche specifiche. Permette di utilizzare gli strumenti di Microsoft Office come piattaforma per la gestione dei dati.

2. Installazione rapida direttamente nella postazione di lavoro dell’utente.

Per la configurazione non è necessario alcun cambio né installazioni sul sistema SAP. Il processo di installazione è rapido e semplice e richiede solo un paio di ore. L’utente è anche in grado di personalizzare l’interfaccia a seconda delle proprie necessità e può iniziare a caricare i dati lo stesso giorno dell’installazione.

3. Si può utilizzare in diverse applicazioni e nei differenti moduli di SAP.

Le più utilizzate sono Mass Uploads, Mass Maintenance, SAP Data Migration e SAO Data Entry.

4. Caricamento dei dati in 3 semplici passi

Il procedimento per caricare i dati di Excel e Access in SAP prevede una procedura alla portata di tutti in 3 step: si prende la transazione realizzata da Quadrate; una volta che l’estrapolazione è stata completata si crea automaticamente un archivio Excel o Access e si selezionano i dati da caricare; si seleziona l’archivio dati su Quadrate e si avvia il procedimento.

Come scaricare Quadrate per un test

Quadrate può essere scaricato nella versione trial, totalmente gratuita, in modo da poterlo testare per tre mesi utilizzando anche il supporto tecnico per qualsiasi richiesta. La licenza è free solo per il primo utente dell’azienda che ne fa richiesta. Al termine del periodo di prova è facilmente acquistabile la licenza annuale o licenze multiple. Il link per la prova gratuita è: http://forms.boaweb.com/quadrate-trial.html