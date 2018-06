Tech Data lancia il programma “360° Security for Endpoint and IoT”

Tech Data lancia il terzo programma della serie Practice Builder per aiutare i partner a introdurre sul mercato nuove soluzioni per la sicurezza informatica. Il programma 360° Security per Endpoint and IoT comprende soluzioni multi-vendor progettate per proteggere dispositivi endpoint come: laptop, fotocamere, tablet e telefoni, nonché dispositivi abilitati a IoT, utilizzati in settori come […]

Tech Data lancia il terzo programma della serie Practice Builder per aiutare i partner a introdurre sul mercato nuove soluzioni per la sicurezza informatica.

Il programma 360° Security per Endpoint and IoT comprende soluzioni multi-vendor progettate per proteggere dispositivi endpoint come: laptop, fotocamere, tablet e telefoni, nonché dispositivi abilitati a IoT, utilizzati in settori come produzione, vendita al dettaglio, spazi intelligenti, logistica e trasporti.

David Ellis, vice president Security and Mobility Solutions Europe di Tech Data ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare il lancio del programma 360° Security per Endpoint and IoT a livello Europeo. Il numero e il tipo di minacce endpoint che le organizzazioni affrontano sono più vaste e ampie di prima e, questo nuovo programma Practice Builder consente ai nostri clienti di sfruttare le crescenti opportunità per proteggere i dispositivi endpoint e IoT e andare sul mercato con una soluzione affidabile per le organizzazioni degli utenti finali."

Come parte del programma Security 360 ° for Endpoint and IoT, i clienti di Tech Data potranno partecipare a un workshop e riceveranno una serie di strumenti, tra cui un kit di vendita con video e materiale informativo, per aiutarli a costruire un endpoint and IoT security practice. Collaborando con il team locale di Tech Data, i clienti saranno in grado di portare soluzioni alle organizzazioni degli utenti finali per aiutarle a soddisfare le crescenti minacce alla sicurezza dei dispositivi endpoint e abilitati a IoT.

Il Security 360 ° for Endpoint and IoT integra l'ampia offerta di tecnologie di nuova generazione di Tech Data e il suo portafoglio di soluzioni di sicurezza informatica che mira a soddisfare le sfide della sicurezza informatica da un panorama in continua evoluzione e minimizzare la minaccia per l'utente finale organizzazioni.

Il Security 360 ° for Endpoint and IoT sarà implementato in modo graduale in tutta Europa, per cui a valle dell’estate anche in Italia.

Questa è l'ultima offerta della serie Practice Builder di Tech Data, in seguito al lancio dei programmi per GDPR a dicembre e Ransomware a marzo.