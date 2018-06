Con la nuova Brother VC-500W etichette a colori brillanti senza inchiostro

La nuova stampante termica a color presentata da Brother utilizza la tecnologia ZINK Zero Ink

Brother ha presentato la nuova Brother VC-500W, l’innovativa stampante i per creare etichette nitide e brillanti senza l’utilizzo di inchiostro.

L’ultima nata può, infatti, stampare etichette a colori utilizzando la tecnologia ZINK Zero Ink, che sta per niente inchiostro: non ci sono cartucce o toner all'interno della stampante, ma il processo di stampa avviene grazie al connubio tra la tecnologia termica diretta della stampante e la carta speciale Zink. Nei fogli Zink sono presenti dei cristalli di colore neutro che possono assumere diversi tonalità grazie al calore emesso dalla stampante.

La possibilità di stampare a colori rende il dispositivo ideale non solo in ufficio, ma anche in molti altri tipi di attività: nella vendita al dettaglio, nel settore alimentare, nelle strutture ricettive, nella gestione dei visitatori e negli eventi, in ambito sanitario ma anche per il mercato domestico e artigianale.

Le etichette possono essere utilizzate per organizzare in modo efficiente i sistemi di archiviazione, per creare avvisi importanti inerenti la salute e la sicurezza, per attirare i clienti verso i punti vendita e per evidenziare le informazioni.

In ufficio è possibile progettare le etichette utilizzando il pc e il software P-touch Editor Brother tramite connessione Wi-Fi o USB. A casa, si possono creare le etichette utilizzando il proprio dispositivo mobile e l'app gratuita Color Label Editor di Brother, collegata alla macchina tramite Wi-Fi.

Inoltre, grazie alla nuova Brother VC-500W, si possono progettare facilmente etichette personalizzate selezionando le dimensioni e i caratteri del testo, ruotando il testo, aggiungendo foto dalla gallery della fotocamera, mettendo delle cornici, cambiando il colore del testo e dello sfondo o utilizzando la funzione “timbro” per ripetere le foto, il testo o le immagini clipart selezionate.

Non solo: si possono tagliare le etichette con facilità attraverso un semplice sfioramento delle dita sul touchpad. Poiché la stampante utilizza rotoli di lunghezza continua, è possibile progettare, stampare e tagliare etichette fino a 40 cm di lunghezza. Il sistema, tramite l'app, notifica all'utente la lunghezza del rotolo rimasto riducendo al minimo i tempi di fermo per sostituire il materiale di consumo.

Stampa a colori di etichette, senza inchiostro, in un unico passaggio

A differenza di alcuni prodotti dei competitor che necessitano di più passaggi, la stampante VC-500W è veloce perché stampa in un unico passaggio.

VC-500W garantisce la massima flessibilità nella creazione delle etichette: la possibilità di scegliere tra cinque larghezze di rotolo – 9, 12, 19, 25 e 50 mm – della lunghezza di 5 metri, consente la creazione di etichette di diverse dimensioni.

Il dispositivo crea immagini professionali che possono essere utilizzate per creare badge per i visitatori di grande effetto, per tenere la cancelleria ordinata, organizzare sistemi di archiviazione più efficienti e molto altro ancora.

La stampante VC-500W sarà venduta al prezzo consigliato di 229,90 euro, IVA inclusa, comprensive di un rotolo di carta ZINK, un rotolo per la pulizia della testina di stampa, un adattatore CA e un cavo USB.