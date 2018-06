V-Valley potenzia la partnership con CA Technologies

Focus sulla sicurezza, in particolare sulle soluzioni di Privileged Access Management e API Management

CA Technologies e V-Valley, il distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, potenziano la loro partnership per ampliare la rete di business e raggiungere con maggiore capillarità le aziende italiane.

V-Valley distribuisce le soluzioni di CA Technologies, con un particolare focus sulla sicurezza, che rappresenta uno dei trend più attuali e dirompenti del mercato ICT e, di conseguenza, una fondamentale area di investimento sia per V-Valley che per CA Technologies. In termini di prodotti, questo significa una focalizzazione sulle soluzioni di Privileged Access Management e API Management, che vanno ad integrare ulteriormente l’offerta del distributore. Per sviluppare la partnership con CA, V-Valley mette a disposizione un team di risorse specializzate e dedicate alle tecnologie di security.

“L’estensione dell’accordo con CA rappresenta per V-Valley l’opportunità di confermare in modo significativo la sua presenza nel mercato della ICT Security, ambito in cui il Gruppo Esprinet sta puntando molto – ha commentato Luca Casini, Direttore Commerciale di V-Valley -. Non possiamo che essere contenti di questa partnership e di poter continuare ad accompagnare i nostri rivenditori nel processo verso la Digital Transformation con tecnologie sempre al top di gamma”.

Numerose sono le iniziative che vedono la collaborazione di CA Technologies e V-Valley. In particolare nell’area marketing, nel 2018 sono in programma webinar congiunti sui temi tecnologici più interessanti del momento, alcuni eventi e tavole rotonde sul territorio, ma anche corsi di formazione per consolidare le competenze necessarie per diventare il riferimento in ambito security per le aziende clienti.