Liyu: il nuovo nel printing avanza in fretta

Dopo un primo esordio all’ultima edizione di Viscom Italia, la società ha pronto un Centro Demo dove far toccare ai clienti italiani il buono delle sua offerta

Pensate a una gamma completa di stampanti industriali contraddistinta da engineering, design avveniristico, upgradabilità e risoluzione fotografica. Inseritela in un comodo e ampio Centro Demo a Peschiera Borromeo (MI) all’interno del quale gli operatori del settore pronti a investire in tecnologie emergenti e nuove possono toccare con mano stampanti in grado di assicurare standard inediti.

Dall’esordio all’ultima edizione di Viscom Italia, al grande successo riscosso sul palcoscenico internazionale di Fespa, fino alla recente conferma in occasione di Print4All, l’offerta Liyu offre nuove frontiere per il mondo della visual communication e per la stampa industriale.

Parliamo di sistemi flatbed con tecnologia LED e tecnologia a bulbo, stampanti roll-to-roll a eco-solvente, UV e per stampa diretta su tessuto, anche con forno per finissaggio in linea; elettronica Panasonic, teste Konica Minolta 1024i e inchiostri Odorless su tutta la gamma prodotti.

Tra i plus dei sistemi Liyu, in primis, l’upgradabilità delle periferiche da 4 fino a 18 teste di stampa per i prodotti flatbed, la risoluzione fotografica fino a 2880 dpi su tutta la gamma prodotti, la velocità fino a 290 mq/h nel mondo eco-eolvente e la versatilità delle flatbed industriali con tecnologia a bulbo che permettono di stampare su materiali speciali come vetro, legno e metallo senza l’utilizzo del primer, automatizzando ulteriormente i processi in linea. Ed infine la Certificazione Industria 4.0.

Tra le ultime novità del catalogo Liyu, i sistemi presentati in anteprima italiana a Print4All: la flatbed KRJ-3020 UV-LED per supporti rigidi fino a 100 mm con un carico massimo di 300 kg e la roll-to-roll PCT-SPEED 3200 Eco-solvente, con 330 cm di luce e velocità massima di 290mq/h.

Come tutte le stampanti Liyu, anche questi nuovi modelli sono equipaggiati con teste industriali Konica Minolta 1024i che garantiscono affidabilità e qualità di stampa fotografica impeccabile su un’ampia gamma di materiali.

La flatbed KRJ-3020 UV consente di gestire multi-lavorazioni in contemporanea, adattandosi al business del cliente. È possibile, infatti, installare inizialmente la periferica con 4 teste CMYK e upgradare il sistema in step successivi fino a 16 teste in configurazione CMYK x2 a cui si possono aggiungere i colori Lc, Lm, White e Varnish.

Standard altamente qualitativi e inchiostri proprietari privi di odore contraddistinguono la nuova roll-to-roll PCT-SPEED 3200, ideale per un’infinità di applicazioni che spaziano dall’interior design ai billboard.

Infine, Liyu Italia fornisce direttamente i pezzi di ricambio ed eroga, in collaborazione con i rivenditori autorizzati, consulenza pre-vendita e assistenza on-site durante e dopo l’installazione, mentre i clienti del Centro-Nord Italia possono beneficiare della solidità e del know-how consolidato di Colorcopy, player attivo da oltre 25 anni nel mondo delle arti grafiche e della visual communication, che ha siglato con Liyu un accordo per la commercializzazione di tutta la gamma.